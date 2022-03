Susana Vieira diz que Arthur Aguiar não ter sido eliminado do BBB22 é estratégia da Globo: - Sempre muito metido e arrogante

11/03/2022 | 13:10



Sinceridade é com ela mesmo! Susana Vieira mais uma vez provou que não tem papas na língua e contou o que realmente pensa sobre o elenco do BBB22. Durante participação no Encontro, a atriz veterana comentou o reality e deixou suas mais sinceras opiniões sobre Gustavo, Arthur Aguiar e Jade Picon.

O primeiro a receber os comentários da artista foi Gustavo.

- Eu acho... Como é o nome dele? Gustavo! Ai Gustavo... De vez em quando você fica tão machão, de vez em quando ele fica carinhoso. Ai eu digo ai que amor, ele abraça... aquele bracinho dele fica passando. Mas na hora dele ficar grosso, ele é um pouco grosseiro demais muito metidinho...

A atriz causou gargalhadas no estúdio ao interromper a fala no meio para tirar uma dúvida:

- Posso falar mal? Obrigada! Senão não teria nem vindo.

Durante o programa, Fátima questionou Susana sobre o vídeo em que ela declarava torcida Linn da Quebrada e afirmava gostar de outros dois participantes. Liberada para falar mal dos brothers, a artista explicou o posicionamento e deixou as suas sinceras opiniões sobre Arthur Aguiar.

- Ah, minha filha, isso aí eu fiz para não parecer que eu não tinha meus preferidos ainda. Eu não podia falar que era a Jade, porque ela estava comprando briga com o tal pãozinho que todo mundo ama, não entendi até hoje. Eu acho que tudo é uma jogada da nossa empresa para contratar ele de novo porque não é possível.

E não parou por aí, a veterana ainda comentou o favoritismo do marido de Maíra Cardi e chamou o ator de metido e arrogante. Para completar, afirmou que não conhecia Jade Picon, pois não segue influenciadores nas redes sociais.

- Não adianta nada você ser famoso. Sobre o Arthur ser o preferido, eu acho ele muito sério, não acho ele simpático, ele foi sempre muito metido, arrogante. É o que me passa como espectadora, eu não conheço esse menino, nunca vi. A Jade também nunca tinha visto, não sou de seguir influenciadores. Como é que eu vou me deixar influenciar pela Jade? Só se for para fazer um gatinho. Eu estou na idade de influenciar as pessoas, eu sou uma influenciadora.

Em seguida, ela criticou o preconceito que a empresária recebe por ser rica.

- Em matéria de simpatia ficaram achando ela arrogante porque ela é rica. Gente, então ser rico é um pecado? Eu acho que houve muito preconceito, ela é uma menininha, uma patricinha de 20 anos igual a toda as outras patricinhas de 20 anos [de idade]. Parabéns para ela que enfrentou todos os tipos de gente lá dentro. Todos eles têm a sua antipatia.

Por fim, a atriz brincou sobre o romance de Jade com Paulo André.

- A simpatia realmente fica na mão do Scooby e do PA, que tirou uma casquinha de Jade. Que delícia né meu amorzinho, aquela carninha para beijar. Ele está com saudade, acho que fizeram uma sacanagem com ele tadinho.