Sentimento do consumidor nos EUA cai a 59,7 em março, aponta preliminar

11/03/2022 | 12:15



O índice de sentimento do consumidor nos Estados Unidos caiu de 62,8 em fevereiro a 59,7 em março, na leitura preliminar do dado elaborado pela Universidade de Michigan. O resultado ficou abaixo da expectativa de queda a 62,0, feita por analistas consultados pelo The Wall Street Journal. A expectativa para a inflação em 12 meses no país ficou subiu de 4,9% para 5,4% no período. Para cinco anos, por sua vez, a expectativa para inflação ficou estável em 3,0%.