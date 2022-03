'Morte no Nilo' ganha data de lançamento no catálogo do 'Star+'

11/03/2022 | 12:09



O suspense policial "Morte no Nilo", baseado no romance da escritora britânica Agatha Christie, ganhou data para ser disponibilizado no streaming. O filme chega ao catálogo do Star+ no próximo dia 20 de abril. A adaptação conta no elenco com nomes como Gal Gadot, Armie Hammer, Letitia Wright e Kenneth Branagh, que além de protagonista também é diretor. A trama gira em torno de um assassinato que acontece a bordo de um cruzeiro de luxo. Um dos tripulantes é Hércules Poirot (interpretado por Branagh), um famoso detetive que começa a investigar o caso. O longa chegou aos cinemas brasileiros no dia 10 de fevereiro passado.