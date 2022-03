Fabíola Gadelha relembra erro em cirurgia estética: Abriu a cicatriz e eu fiquei com o meu seio aberto durante uns meses

11/03/2022 | 12:10



A apresentadora Fabíola Gadelha foi a convidada especial do Sensacional, programa exibido pela RedeTV! e comandado por Daniela Albuquerque. Na atração, ela falou sobre diversos assuntos, incluindo um erro que sofreu em uma cirurgia estética.

Fabíola detalhou que após colocar prótese de silicone a cicatriz abriu e, na época, não fechava de jeito nenhum.

- Abriu a cicatriz e eu fiquei com o meu seio aberto durante uns meses. Não fechava de jeito nenhum. A equipe que me acompanhava com a drenagem do seio falou que eu já saí do centro cirúrgico com o meu peito um pouco aberto e aí só continuou a abertura.

Ela continuou e afirmou que o erro pode ter sido dela após mexer muito os braços, mas que não procurou a clínica novamente.

- Trabalhava no Cidade Alerta com um curativo. Nunca falei sobre isso para não ser injusta, porque eu não sei se no meu pós-operatório eu mexi demais os braços e acabou abrindo. Não sei exatamente.

Aos 42 anos de idade e grávida do terceiro filho, a comunicadora revelou que deseja realizar o explante da prótese.