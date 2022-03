China amplifica alegação russa sobre bio-laboratórios na Ucrânia

11/03/2022 | 11:41



Ao mesmo tempo em que intensifica os ataques na Ucrânia, a Rússia está sendo auxiliada pela China a espalhar alegações polêmicas e aparentemente sem fundamento de que os EUA estão financiando laboratórios de armas biológicas em território ucraniano.

Os EUA rapidamente refutaram a teoria da conspiração de Moscou, Já a Organização das Nações Unidas (ONU) diz não ter recebido informações que sustentassem a acusação.

O Ministério de Relações Exteriores chinês ajudou a jogar álcool na fogueira esta semana, ao repetir a alegação russa em várias ocasiões e pedir a abertura de uma investigação. "Essa operação militar russa revelou o segredo dos laboratórios americanos na Ucrânia, e isso não é algo que deva ser tratado de forma superficial", afirmou o porta-voz do ministério, Zhao Lijian, na quinta-feira (10).

A China vem tomando o lado da Rússia durante o conflito na Ucrânia, ao se recusar a caracterizá-lo como guerra ou invasão, como Moscou tem feito. Pequim também se absteve em votações na ONU para censurar a Rússia e tem criticado as sanções que países do Ocidente impuseram a Moscou. Fonte: Associated Press.