China alega que tem sofrido contínuos ataques cibernéticos dos EUA

11/03/2022 | 10:54



A China tem sofrido contínuos ataques cibernéticos desde o fim de fevereiro, pelos quais endereços de internet no exterior são utilizados para tomar o controle de computadores chineses e lançar ataques online contra Rússia, Ucrânia e Belarus, segundo a agência de notícias oficial chinesa Xinhua. A maioria dos ataques partiu dos EUA, mas houve ocorrências de outros países, incluindo Alemanha e Holanda, de acordo com dados do centro de monitoramento de internet chinês - conhecido como CNCERT/CC -, citados pela Xinhua.