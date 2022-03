Renan Soares

11/03/2022



A Operação Grande ABC Mais Seguro divulgou seus resultados por meio do Comandante do CPA/M-6 (Comando de Policiamento de Área Metropolitana Seis), o Coronel PM Hélio. Realizada ao longo da última quarta-feira (9), a ação reforçou o combate ao crime nas sete cidades da região. No total, 13 criminosos foram presos, sendo que 11 em flagrante por crimes como roubo, receptação, tentativa de homicídio, jogo de azar, e tráfico de drogas, já os outros dois detidos, após constatação, foi visto que se tratavam de procurados pela justiça.

A operação, coordenada pelo CPA/M-6, contou com mais de 360 policiais e 210 viaturas do 6º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), da Força Tática, das Rondas com Apoio de Motocicletas (Rocam) e dos 6º, 10º, 24º e 30º Batalhões de Polícia Militar Metropolitanos (BPM/M), além do apoio de drones.

Durante o dia, foram vistoriados mais de 1.100 veículos, entre carros, motos e de carga, sendo que 14 deles foram identificados como furtados ou roubados, sendo assim recuperados e devolvidos aos seus proprietários. Na ação, também houve a apreensão de quase um quilo de drogas ilícitas, uma arma branca, uma arma falsa, 22 máquinas de caça níquel, nove pendrives, um smartphone e R$ 1.045 em dinheiro junto aos criminosos.

Segundo o Comandante do CPA/M-6, Coronel Hélio, as operações “continuarão sendo desenvolvidas constantemente nos sete municípios do Grande ABC Paulista no combate ao crime, com abordagens, bloqueios, ações de saturação, visibilidades e incursões em determinados pontos, visando sempre resultados positivos para a proteção das pessoas e a melhora na qualidade da segurança de forma geral”.