Arquibancadas em São Bernardo. Desfile de moda em Santo André. Leão treina no Palmeiras. O enterro de Vicente Leporace. E a lição de Ricardo Hernandes...

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



14/03/2022 | 00:01



“Memória” faz um passeio pela obra de Ricardo Hernandes, que selecionou 43 imagens da sua carreira, a maioria das quais a serviço do Diário.



Fotos: Ricardo Hernandes

1 – Em 1981, operário trabalha na montagem de arquibancadas para o desfile das escolas de samba em São Bernardo: foto premiada com menção honrosa em salão fotográfico da cidade

2 – Desfile de moda na Rua Xavier de Toledo, em Santo André: a classe da modelo, os olhares extasiados do público jovem

3 – Emerson Leão numa tarde de treinos no antigo jardim suspenso do Parque Antarctica: Leão seria fotografado mais uma vez por Ricardo em jogo no Estádio Bruno Daniel

4 – Em 1978, comoção no enterro do jornalista Vicente Leporace, o criador do programa “O Trabuco”, sepultado no Cemitério da Lapa, em São Paulo

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Terça-feira, 14 de março de 1972 – Ano 14, edição 1791

CHIQUINHO PALMÉRIO – O curso de mecânica para mulheres, oferecido gratuitamente pela Avel (revendedora VW) constituiu-se em tremendo sucesso.

TORNEIO LAUDO NATEL – No Estádio Municipal, futuro Bruno Daniel, Santo André 2, Nacional 1, na primeira vitória do Ramalhão sobre o clube da Rua Comendador Souza; em Bragança Paulista, Saad, de São Caetano, 3, Bragantino 0.

III COPA JOÃO RAMALHO – São Caetano 1, Ribeirão Pires 1, no Distrital de Rudge Ramos, campo do Meninos; no VW Clube, Santo André 2, São Bernardo 1.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Sábado, 14 de março de 1992 – ano 33, edição 8019

MANCHETE – Collor quer firmeza contra a corrupção; presidente pede a autoridades que haja mais vigilância.

SANTO ANDRÉ – Prefeito Celso Daniel recua e retira projeto de lei que pretendia transformar o Hospital Municipal em autarquia.

SÃO CAETANO – Museu Municipal abriu ontem (13-3-1992) exposição sobre o centenário da Sociedade Italiana Príncipe de Gales, fundada em 1892 e extinta em 1990.

EM 14 DE MARÇO DE...

1922 – Chove na Capital e em todo o Estado de São Paulo. Os jornais trazem fotos de enchentes do Rio Tietê.

Eric Johnson, superintendente da Estrada de Ferro São Paulo Railway, emite relatórios diários sobre a situação do transporte de cargas e passageiros pela Serra de Paranapiacaba, entre a região e a Baixada Santista.

Do relatório do dia 14 (de março de 1922):

Foi reiniciado ontem o serviço de cargas procedente e destinado a Santos, mas foi suspenso às 11h de hoje.

O serviço de passageiros prossegue pela Estrada Velha, com atrasos.

Os trabalhos de desobstrução da Serra Nova vão adiantados, mas hoje voltou a chover torrencialmente.

- No domingo (12-3-1922), o Eden da Liberdade vem jogar em Santo André e vence o Brasil local por 2 a 1, nas disputas dos dois quadros.

1957 – A linha de ônibus intermunicipal entre a Estação de São Caetano e Rudge Ramos é modificada. Cobrirá as Vilas Gerty e Marlene, cortando a ponte nova sobre o Rio dos Meninos, alcançando o abrigo pouco além da Casa de Estudante Harmonia, na Avenida Caminho do Mar.

- Aberta concorrência pública para a construção da primeira estação de tratamento de esgotos de São Paulo, na Vila Leopoldina.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

- No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Batatais. Criado pela lei provincial de 14-3-1839, quando se separa de Franca.

- Pelo Brasil: no Ceará, Arneiroz e Mulungu; no Maranhão, Bom Jardim e Santa Inês; em Santa Catarina, Dionísio Cerqueira e Rodeio; na Bahia, Governador Mangabeira; no Paraná, Grandes Rios; e no Pará, Santarém Novo.

HOJE

- Dia Nacional da Poesia. Lembra o nascimento do poeta Castro Alves, ocorrido, em Muritiba (BA), em 14-3-1847

- Dia do Vendedor de Livros.

SANTA DO DIA

- Matilde. Viveu entre os anos 895 e 968. Foi casada com o rei da Germânia, na Alemanha. Considerada benemérita.