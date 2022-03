Campo Grande. Monumento ao Divino Redentor. Santo André vai restaurar esta obra.

Ademir Medici

13/03/2022



A receita para a reforma do Monumento ao Divino Redentor de Campo Grande vem do próprio Distrito de Paranapiacaba.

No início da gestão do prefeito Paulo Serra, e com o trabalho pessoal e voluntário do pai do prefeito, Paulo Américo Pinto Serra, Igreja e sociedade se uniram. Conseguiram patrocínios. E a igreja matriz da Paróquia Senhor Bom Jesus, no alto de Paranapiacaba, foi inteiramente reformada, bem como o seu entorno, incluindo o cemitério local.

Memória acompanhou e documentou aquelas obras. Agora, novo desafio: cuidar da capela que a Diocese de Santo André hoje chama de São José da Boa Viagem, mas que a história mostra tratar-se de louvor ao Bom Jesus, ou ao Divino Redentor, como cita o historiador Octaviano Gaiarsa no livro clássico “A Cidade que Dormiu Três Séculos”, de 1968.

NECESSIDADES

O secretário Fábio Picarelli declarou à Memória que os serviços a serem executados são relativamente simples – como todo operário consegue fazer em sua casa: cuidar do telhado e do seu sistema hidráulico e elétrico, restaurar a imagem de Cristo, dar atenção ao altar e realizar trabalhos de pintura.

Foi assim com a matriz Senhor Bom Jesus, com a Prefeitura dando suporte técnico e a comunidade executando as obras, a custo zero para a Municipalidade.

HOJE. A capela de Campo Grande na sexta-feira 4 de março de 2022: junto ao altar, o secretário Fábio Picarelli e o pesquisador Luiz Romano



Fotos: Projeto Memória

Uma viagem pela Estação Campo Grande

O povoado de Campo Grande teve movimento maior na primeira metade do século XX. A estação ferroviária possuía um corpo de funcionários e a população, infinitamente maior, vivia de trabalhos extrativos de madeira e lenha, e da produção de carvão. Caminhões movimentavam-se pelo espaço e os lenhadores e carvoeiros, muitos italianos, se uniam em associação.

O museólogo Wilson Stanziani localizou um manifesto redigido em italiano pelos carvoeiros de Campo Grande cobrando ações do Poder Público.

Coube ao padre Luiz Capra, o primeiro pároco/vigário de Santo André, que assumiu em 1911, incentivar a construção do monumento em homenagem ao Divino Redentor. A obra foi erguida rapidamente e inaugurada há 110 anos, em 6 de maio de 1912.

Um padre seguia regularmente à capela-monumento, para as diversas celebrações. E entre os atos litúrgicos, ali foram feitos vários casamentos, inclusive o do futuro prefeito de Ribeirão Pires, Santinho Carnavalle com Amavilde Carnavalle, a Dona Negra.

O casamento foi celebrado em 26 de abril de 1941. Uma foto foi batida na frente da capela-monumento, os noivos, as meninas damas de companhia e os padrinhos, o casal Osvaldo e Helena Pagnillo. À esquerda da fotografia, três convidados: Mauro Vieira Machado, Nestor Pagnillo e João Urcioli.



Acervo: Paschoalino Assumpção (em memória)

ONTEM. O casamento de Santinho Carnavalle e dona Amavilde em 1941: a capela-monumento em louvor ao Bom Jesus de Campo Grande vivia seus grandes dias

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Domingo, 12 de março de 1972 – Ano 14, edição 1790

PRECISA-SE – A economia do Grande ABC bombava. O Diário dedicava cinco páginas de empregos. Anunciavam empresas como a Companhia Paulista de Laminação, Motores Perkins, Motores Búfalo, Granjas Ito (“em fase de expansão”) e Villares.

FUTEBOL – Pelo I Torneio de Integração do Meio Esportivo, o time de futebol do Diário rumava para o campo do Corinthians, no Parque São Jorge, e metia 3 a 0 na equipe do Diário da Noite.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Sexta-feira, 13 de março de 1992 – ano 33, edição 8018

MANCHETE – Semasa perde 30% de água e piora o abastecimento.

RIBEIRÃO PIRES – Câmara Municipal aprovou ontem (12-3-1992) emenda à Lei Orgânica do Município reduzindo de 17 para 15 o número de vereadores para a próxima legislatura.

ESPORTES – A Rhodia anunciou ontem (12-3-1992) que irá patrocinar a equipe de vôlei da Pirelli.

EM 13 DE MARÇO DE...

1897 - Tobias Coimbra Fernandes, o Estrimilique, palhaço símbolo de Santo André e Grande ABC, nasce em Sorocaba.

1957 – Os vereadores de São Caetano, em agitada sessão extraordinária, resolveram majorar seus subsídios em 2.600 cruzeiros – passarão a receber 9.800 cruzeiros mensais. Atitude teve péssima repercussão na cidade, assinala o correspondente do Estadão.

- Fundada, em São Bernardo, a Sociedade Esportiva e Recreativa Termomecânica.

1987 – Tropas do Exército intervêm em nove refinarias. Na Recap, em Capuava, trabalho normal, porém vigiado.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

- No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Sarapuí.

- Pelo Brasil: no Mato Grosso, Barão de Melgaço; na Bahia, Cachoeira e Santo Amaro; no Rio de Janeiro, Carapebus; no Ceará, Chorozinho; em Minas Gerais, Marilac; e no Amazonas, Santo Antônio do Içá.

SANTOS DO DIA

- Eufrásia. Religiosa que viveu na Ásia Menor (380 - 420)

- Nicéforo, o patriarca de Constantinopla

- Marianela García Villas. Fundadora e presidente da Comissão dos Direitos Humanos de El Salvador. Foi assassinada pelo Exército em 1983. Tinha 34 anos de idade.