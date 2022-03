Gabigol evita festas e saídas com os amigos após reatar com Rafaella Santos, diz jornal

11/03/2022 | 09:10



Gabigol e Rafaella Santos retomaram o namoro. Após muitas idas e vindas, parece que o casal está disposto a fazer funcionar. Tanto que o craque já até fez algumas mudanças em sua rotina. Segundo informações do jornal Extra, amigos do jogador afirmaram que ele deixou de ir em festas e sair com os amigos desde que voltou com a irmã de Neymar Jr.

- Ele está recusando tudo, ficando mais isolado e com ela nas folgas. Já tem um tempinho que eles voltaram, disse uma fonte próxima ao craque.

No dia 6 de março, a dupla surpreendeu ao posar juntos em um evento em São Paulo. Logo depois, para confirmar a volta, Rafaella postou um clique ao lado do namorado e escreveu:

Estamos de volta.

Os dois começaram a namorar em 2015. Desde então, terminaram três vezes. A última foi em agosto de 2020.