Pedro Scooby e Viny são os únicos a deixar Prova do Líder; confira como foi a madrugada dos brothers!

11/03/2022 | 09:10



Quem já estava acostumado em acordar na sexta-feira e encontrar poucos participantes na prova de resistência, se assustou na manhã deste dia 11. A nova liderança do BBB22 continua super incerta, visto que quase todos os participantes continuam na disputa.

O primeiro a sair foi Pedro Scooby, com cerca de cinco horas de prova. Durante a madrugada, o surfista reclamou com vontade de ir no banheiro, e dessa vez não teve físico de atleta que aguentasse - como ele bem exaltou na última prova de resistência que disputou com Paulo André, Jade Picon e Laís.

Em seguida, foi a vez de Viny deixar a disputa. O brother resistiu até o começo da manhã, mas disse que estava ficando com os olhos irritados e pediu para sair.

Portando, praticamente todos da casa continuam com chances de conseguir o prêmio. Mas, vale ressaltar, caso a prova bata 24 horas de duração, a liderança será decidida em um sorteio. Eita!

Paulo André fala de Jade

Durante a prova, Eslovênia e Paulo André começaram a combinar viagens depois do reality.

- É de casal, é? questionou PA.

- Sim, você vai com a Jade, né?

- Se eu estiver cancelado lá fora, a Jade não vai querer namorar comigo. E ela já sabe se eu estou ou não.

Então, Natália entrou na conversa e brincou:

- E a Anitta, não pegaria?

Lembrando que Larissa e Gustavo, participantes da Casa de Vidro, já haviam revelado que a cantora estava de olho no atleta.

Enquanto isso, do lado de fora da casa, Jade Picon já adiantou que não pretende engatar um romance agora. Em entrevista para Ana Maria Braga, a influenciadora comentou que está solteira há pouco tempo e que quer curtir um pouco a vida. Eita!