Ucrânia: CS da ONU irá se reunir para discutir acusação russa contra os EUA

11/03/2022 | 08:12



O Conselho de Segurança (CS) da Organização das Nações Unidas (ONU) agendou uma reunião nesta sexta-feira, 11, para discutir a acusação feita pela Rússia de "atividades biológicas militares dos Estados Unidos na Ucrânia", negadas com veemência pelo governo Biden. O pedido russo foi anunciado nesta quinta-feira, 10, pelo porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, em sua conta oficial no Twitter. A secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, classificou como "absurda" a alegação russa e afirmou, também através da rede social, que a ação é uma "manobra óbvia para tentar justificar o ataque premeditado, não provocado e injustificado à Ucrânia". Psaki ainda emitiu um alerta público em que afirmava que a Rússia pode usar armas químicas ou biológicas contra o país invadido. Fonte: Associated Press.