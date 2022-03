Ministro das Relações Exteriores do Irã diz que esforço por acordo nuclear continua

10/03/2022 | 22:11



O ministro das Relações Exteriores do Irã, Hossein Amir-Abdollahian, teve uma conversa que descreveu como "produtiva" nesta quinta-feira, 10, com o Alto Representante da União Europeia, Josep Borrell, sobre as tratativas de retorno ao acordo nuclear com o país persa. Em seu Twitter, o ministro escreveu que os esforços para "chegar a um acordo bom e duradouro continuam". Segundo ele, cabe aos Estados Unidos "agirem de forma realista e consistente".

De acordo com o iraniano, no momento, "nenhuma parte pode determinar o resultado final" das negociações em Viena, e "é necessário um esforço conjunto". Na visão do ministro, a "razão deve prevalecer".