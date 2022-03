A dimensão urbanística da Laudato Si

Do Diário do Grande ABC



10/03/2022 | 23:59



Desde que foi divulgada, em 2015, a Encíclica Laudato Si do papa Francisco tem debatido diversas questões, em especial no campo ambiental. Na esfera do urbanismo, porém, cujas contribuições não foram tão notadas quanto as referentes ao consumismo e aquecimento global, há conjunto de ideias poderosas que repensam os paradigmas das cidades contemporâneas, sobretudo aquelas situadas no mundo em desenvolvimento. A conexão entre papado e urbanismo pode parecer esdrúxula, mas os modelos de cidade da Renascença, até mesmo a recuperação e releitura de Vitruvius, que abre arquitetura e urbanismo modernos, tiveram forte influência e incentivo dos pontífices. A estratégia ‘inovadora’ das ruas curvas, aliás, que quebram a monotonia do desenho urbano quadrado, surgiu naquela época a pelo pedido de um papa para reformular sua cidade natal, provando que a relação entre papado e urbanismo não é casual. Diferença está no posicionamento do papa, neste momento, ser mais voltado às diretrizes e ao urbanismo propriamente dito do que ao desenho e construções monumentais.



Nas partes da Laudato Si dedicadas à questão urbana, são destacados diversos pontos, dos quais três se sobressaem, tanto pela relevância quanto pela aplicabilidade: respeito à visão dos moradores, transversalidade integrando vários campos do conhecimento e harmonização entre meio ambiente e aspectos sociais. Em especial, a compreensão de que cidades são constituídas por pessoas e não por edificações, portanto, são estas últimas que devem servir às primeiras, e não o contrário. Nas palavras do papa Francisco na Encíclica: ‘Dada a relação entre os espaços urbanizados e o comportamento humano, aqueles que projetam edifícios, bairros, espaços públicos e cidades precisam da contribuição dos vários saberes que permitem compreender processos, simbolismo e comportamentos das pessoas’.



Dimensão estética, aponta ele, em reversão da visão renascentista mencionada acima, deveria buscar menos o icônico e o monumental e mais a qualidade de vida das pessoas, facilitando o convívio social e construindo senso de comunidade. Escreve ele: ‘Não é suficiente a busca da beleza no projeto, porque tem ainda mais valor servir outro tipo de beleza: a qualidade de vida das pessoas, a sua harmonia com o ambiente, o encontro e ajuda mútuos’. Por fim, destacando o que chamaríamos no nosso universo conceitual e jurídico de gestão democrática e participativa das cidades, a Encíclica aponta para o fato de que a melhor forma, talvez única, de atingir estes objetivos da cidade justa e sustentável é ‘que o ponto de vista dos habitantes do lugar contribua sempre para a análise da planificação urbanista’.



José Police Neto é superintendente da Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos da Prefeitura de Santo André.



PALAVRA DO LEITOR

Plano de Deus

Partindo do pressuposto de que Deus tem um plano, evidencia-se a necessidade de procurar conhecê-lo e colaborar com ele, na medida do estado de consciência que vamos desenvolvendo. O candelabro de sete velas dos judeus simboliza exatamente esse plano: cada uma das velas refere-se a um dos sete sistemas de evolução. Estamos no quarto sistema de evolução e precisamos avançar em direção ao quinto. Para isso, urge que os seres humanos superem as concepções materialistas, pouco importando como sejam adjetivadas. A humanidade tem seguido Protágoras: o homem é a medida de todas as coisas. Em vez de Protágoras, sigamos Platão: Deus, sim, é a medida de todas as coisas.

Milton Reinaldo Sanches

Santo André



Urnas

Em minha opinião, o ministro Barroso, ‘do PT’, deve achar que o povo é idiota. Vi na TV propaganda da urna eletrônica sem comprovante que me fez rir. Na propaganda evoca dimensões continentais do Brasil e mostra o povo sofrido, que passa fome, que não tem moradia, que não tem escola, enfim, aquilo que estamos saturados de ver. E acredite se quiser: segundo o comercial, a urna eletrônica sem comprovante, dele, Barroso, ‘do PT’, enviada a esses rincões vai resolver o problema. Você acredita nisso? Ou, como eu, acha também que é piada de mau gosto? Viúvos e viúvas de Lula talvez acreditem.

Donaldo Dagnone

Santo André



Falta tudo!

O quê? R$ 15,5 milhões! E essa grana toda vem de qual fonte abundante? Eita, Papai-Noel de estrela vermelha (Mauá fecha contrato para recuperar ruas)! E as eleições ficam como? Enquanto isso: faltam remédios, médicos, manutenção e higienização no sistema público de saúde mauaense, aparelhagens para realização de exames, agentes de visitas domiciliares, ambulâncias para população de mais ou menos 500 mil habitantes, treinamentos para os funcionários de atendimentos ao público, novas UPAs (Unidades de Pronto Atendimento), novas UBSs (Unidades Básicas de Saúde), UPA para idosos, UPA infantil, aparelhos básicos para área da saúde, seguranças e vigilantes para área da saúde e educação, revitalização completa do Hospital Nardini, extinção da taça do lixo, acabar com o monopólio no transporte público, novas licitações para empresas de coleta de lixo, tratamento de esgoto, iluminação pública, diminuição das taxas da BRK e das passagens do transporte público, aumento de salário para os professores e os funcionários da GCM, auxílio emergencial no decorrer da pandemia, farmácia popular etc. E cansei de reivindicações.

Paulo Rogério

do Facebook



Covid-19

Mas ainda é número muito alto, em se tratando somente do Grande ABC (Cidades do Grande ABC registram queda de 60% em casos de Covid-19). Infelizmente em São Paulo, como um todo, o número de infectados subiu. Graças a Deus teve queda em mortes.

Ana Carolina Spinello Consul

do Instagram



Água contaminada

Em resposta à reportagem ‘Cidades abastecidas pela Sabesp no Grande ABC têm água contaminada’ (Setecidades, ontem), a Sabesp lamenta a manchete e esclarece que não há ‘contaminação’ da água tratada, que é de qualidade e própria para consumo. A informação errada causa um desserviço à população do (Grande) ABC. A companhia monitora continuamente todas as etapas do sistema de abastecimento e segue as normas e exigências do Ministério da Saúde, incluindo adoção de medidas corretivas se necessárias, para que a água tratada e entregue à população seja de qualidade e sem riscos à saúde. A Sabesp, por fim, reafirma seu compromisso e responsabilidade com todos os seus consumidores.

Superintendência de

Comunicação da Sabesp



