'High School Musical': Olivia Rodrigo deixa elenco fixo da 3ª temporada

10/03/2022 | 21:35



A Disney confirmou na última terça-feira, 8, que a terceira temporada de High School Musical: The Musical: The Series terá mudanças. Uma das novidades é que Olivia Rodrigo deixa o elenco regular do seriado e vai aparecer somente em participações esporádicas.

Além da cantora, Kate Reinders, a Miss Jenn, e Olivia Rose Keegan, que vive Lily na série, farão apenas participações especiais no novo ano da história. Segundo o ET Online, Joe Serafini (Seb) e Larry Saperstein (Big Red) não apareceram na lista e não foram confirmados para novos episódios desta temporada.

A produção da série de High School Musical também confirmou três novos nomes no elenco: Ben Stillwell, Aria Brooks e Liamani Segura. Os três farão parte do elenco recorrente da terceira temporada, cuja história se passará no Acampamento Shallow Lake, uma instituição familiar na Califórnia.

É nesse lugar que os Wildcats e seus colegas campistas vão se preparar para um verão cheio de noites sem toque de recolher, romance e um gostinho de ar livre. Os estudantes da East High terão que produzir uma adaptação de alto risco do musical Frozen, onde vão tentar mostrar quem é "o melhor na neve", sem deixar ninguém pra trás. Além disso, eles também devem produzir uma série documental dos bastidores do espetáculo.

Stiwell será Channing, um dos camaramen encarregados da série documental. Já Aria Brooks será Alex, uma jovem da oitava série que é novata no acampamento, assim como Emmy, a personagem de Liamani Segura - também da oitava série, mas que observa a tudo e todos.

Além de todas essas novidades, Joshua Bassett, Matt Cornett, Sofia Wylie, Julia Lester, Dara Renee e Frankie Rodriguez seguem no elenco fixo da série. A terceira temporada de High School Musical: A Série: O Musical ainda não tem nada de estreia no Disney+.