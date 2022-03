Chelsea derrota o lanterna e se consolida no terceiro lugar do Campeonato Inglês

10/03/2022 | 18:40



O Chelsea se consolidou na terceira colocação do Campeonato Inglês, ao vencer, nesta quinta-feira, fora de casa, o lanterna Norwich, por 3 a 1, em duelo válido pela 28ª rodada. Com o resultado, o time do técnico Thomas Tuchel alcançou os 56 pontos e só é superado por Liverpool (63) e Manchester City (69). Já o time anfitrião permanece com apenas 17 pontos, em último lugar.

Os primeiros 45 minutos foram de treino para aperfeiçoamento do sistema ofensivo do Chelsea. Com forte marcação na saída de bola , muita movimentação e troca rápida de passes, o time londrino não demorou para abrir vantagem no placar.

Aos três minutos de jogo, Chalobah desviou de cabeça, após escanteio cobrado pela esquerda e fez 1 a 0. Aos 14, Mount acertou belo chute e ampliou para o Chelsea.

Sem escolha, o Norwich, apesar de toda a sua fragilidade, foi para a frente com coragem e arriscou as finalizações de longa distância, que chegaram a assustar o seguro goleiro Mendy.

A primeira etapa terminou com o Chelsea mais perto do terceiro gol, objetivo que só não foi obtido por causa de pelo menos três boas defesas de Tim Krul.

O Chelsea voltou para a etapa final com menor intensidade, enquanto o Norwich, empurrado por sua torcida, foi para o tudo ou nada. A partida ganhou um panorama diferente e mais atraente. Apesar da enorme vontade, o time da casa pouco produziu de efetivo.

Mas, aos 24 minutos, Chalobah meteu o braço na bola, após cruzamento da esquerda. O VAR flagrou o lance e o juiz marcou o pênalti, muito bem cobrado por Pukki.

Os anfitriões ganharam moral e os minutos finais mostraram o poderoso Chelsea atuando nos contra-ataques, com Timo Werner sendo o escape pela esquerda. Só aos 41 minutos, com as entradas de Kante e Lukaku que o Chelsea voltou a ter o domínio da partida.

E foi desta forma que saiu o terceiro gol, que definiu a vitória. Kante rolou dentro da área para Lukaku, que deixou passar para Havertz: 3 a 1.

GOLS BRASILEIROS - O Aston Villa visitou o Leeds e venceu por 3 a 0, com um dos gols marcado por Philippe Coutinho. Já Bruno Guimarães fez o gol do triunfo do Newcastle, por 2 a 1, fora de casa, frente ao Southampton. Fechando a rodada, Wolverhampton, em casa, goleou o Watford por 4 a 0.