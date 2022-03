CBF define hotel e local de treinos da seleção brasileira na Copa do Catar

10/03/2022 | 18:20



A CBF já escolheu onde a seleção brasileira vai treinar e o hotel em que a delegação ficará hospedada no Catar, sede da Copa do Mundo de 2022. Após vistoriar 17 opções no país-sede do Mundial, a comissão técnica definiu o Estádio Grand Hamad e o Westin Doha Hotel & Spa como os locais que serão a casa do Brasil durante o torneio.

O Estádio Grand Hamad é o local onde o Al Arabi SC, um dos times mais populares do Catar, manda seus jogos. A CBF diz que a escolha pelo estádio e o hotel "observou os critérios de qualidade do gramado para treinamento, das instalações para hospedagem e também a logística de deslocamento para as partidas da equipe no Mundial".

Segundo Juninho Paulista, coordenador da seleção brasileira, a primeira visita de funcionários de logística da CBF ao Catar ocorreu ainda em 2019. Depois, houve outras três visitas ao longo dos últimos anos. O coordenador foi duas vezes ao país-sede da Copa.

"Essa proatividade e planejamento foram fundamentais. Agora que está tudo confirmado e pudemos anunciar oficialmente a nossa casa, temos a confiança de que nossas instalações estarão à altura da seleção brasileira", disse Juninho Paulista. Cabe ressaltar que a escolha do local de treinos e hospedagem das seleções é feita de maneira casada, segundo preconiza a Fifa. Cada centro de treinamento tem um hotel específico correspondente.

Capaz de comportar 13 mil pessoas nas arquibancadas, o Estádio Grand Hamad, que receberá os treinamentos da seleção, tem gramado e vestiários de nível internacional, e suas instalações são preparadas para receber a imprensa mundial. O gramado é considerado um dos melhores do Qatar e já foi palco de jogos de Eliminatórias para edições passadas do Mundial.

O local ainda será complementado com uma academia de ponta, sala para entrevistas coletivas, centro de mídia e também um espaço de convivência para os jogadores convocados receberem seus familiares. O estádio fica a 4 km de distância da concentração da delegação, o que facilita o deslocamento dos atletas para as atividades.

O Westin Doha é um hotel cinco estrelas situado na região central de Doha. Suas acomodações apresentam conforto e há praticidade na logística da equipe. O Estádio Al Thumama, por exemplo, é o mais perto da concentração: nove minutos de deslocamento. O mais distante deles, o Estádio Al Bayt, está a cerca de 35 minutos.

A média de tempo de traslado para os oito palcos da Copa do Mundo é de 17 minutos. Já o Aeroporto Internacional de Doha, onde a delegação desembarcará, fica a cerca de 16 km do hotel, enquanto o Centro de Mídia Internacional está localizado a 13 minutos do local. A tendência é de que o Mundial no Catar, com distâncias curtas, seja o mais compacto da história. A maior distância entre os estádios é de 70 km.

A comissão técnica brasileira visitará novamente sua casa em Doha depois do sorteio oficial dos grupos da Copa do Mundo, marcado para o dia 1º de abril. O Brasil classificou-se com antecedência ao Mundial no qual tentará sua sexta conquista. O torneio tem início em 21 de novembro e será encerrado em 18 de dezembro.