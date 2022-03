Arthur Aguiar abre o jogo e fala que Maíra Cardi sugeriu que ele entrasse solteiro no BBB22

10/03/2022 | 16:10



Revelações! Durante a festa do líder Pedro Scooby, Arthur Aguiar se emocionou ao ouvir a música Te Assumi Pro Brasil e desabafou sobre seu relacionamento com Maíra Cardi. Como você já sabe, o casal já esteve nos holofotes por conta das traições do ator.

- Ela não desistiu de mim. Isso não tem preço. Ela é muito f**a. Só ela seria capaz depois de tudo de sustentar tudo e falar tipo: Eu o amo, vou continuar com ele. E é o que eu sempre falo, não é que ela vai continuar comigo, porque eu não sou a mesma pessoa. Tá ligado? Ela está com outra pessoa. Outros pensamentos, outra energia, outra postura. Eu sou só o mesmo CPF. Agradeço muito a ela por não ter soltado a minha mão.

Além de se mostrar muito grato com a segunda chance que recebeu, Arthur aproveitou para revelar uma conversa que teve com a esposa quando recebeu o convite para o BBB22. Quem também contou essa história foi Maíra. Após ser questionada pelos seguidores, a coach decidiu abrir o jogo e contar tudo:

- Quando a gente tinha voltado, a gente demorou um tempo para avisar ao público, até porque a gente tava entendo se era isso mesmo. E aí, por esse motivo, a gente não tinha contado quando ele recebeu o convite. Aí minha primeira reação foi ficar muito feliz. Depois eu perguntei: O que você quer? Você quer entrar casado ou solteiro? Uma pergunta básica e necessária porque ele podia falar: Já que a gente não assumiu, vou aproveitar minha chance. Aí ele respondeu: Não, você é a pessoa mais importante da minha vida, junto com a minha filha.

Maíra também contou que deu a opção de manterem o casamento em sigilo, mas Arthur também negou.