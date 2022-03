Após estreia no Piauí, Auro planeja defender o Santos no clássico com o Palmeiras

10/03/2022 | 14:54



Se boa parte da torcida do Santos ficou irritada pelo fato de o time ter sofrido muito para eliminar o humilde Fluminense-PI nos pênaltis, terça-feira, na Copa do Brasil, o lateral-direito Auro só tem motivos de alegria para contar em sua estreia na equipe de Vila Belmiro.

"Feliz pela minha estreia e pela classificação. Poder vestir essa camisa pela primeira vez foi uma honra. Sabemos da dificuldade que foi o jogo, com chuva forte, campo muito ruim e impraticável, um jogador a menos, etc. Mas o mais importante nesse momento era passar de fase. Tivemos muita união e a garra, tomamos um gol e não abaixamos a cabeça. Corremos um pelo outro e temos que tirar isso como lição dessa partida. Seguindo com essa união e raça, independentemente de quem vai jogar, tenho certeza que vamos crescer na temporada", disse o defensor, de 26 anos, que entrou no segundo tempo da partida no Piauí.

Depois da emoção da estreia, Auro agora se prepara para encarar o clássico diante do Palmeiras, domingo, às 18h30, no Allianz Parque, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. "Todos os jogos são difíceis, ainda mais se tratando de Paulistão, que é o Estadual mais difícil do Brasil. E domingo é jogo grande, então precisamos entrar mais concentrados e sem desligar em nenhum momento. Creio que será uma grande partida, mas precisamos dos três pontos para seguir na luta pela classificação, então temos que ganhar de qualquer maneira", concluiu Auro.

Com dez pontos, o Santos é o terceiro colocado no Grupo D, que conta com o Red Bull Bragantino na liderança com 19 pontos, enquanto o Santo André soma 11, mas já atuou dez vezes na competição, contra nove do time praiano. Só os dois primeiros colocados garantem vaga nas quartas de final.