Lollapalooza Brasil 2022: veja os horários dos shows e a divisão dos palcos

10/03/2022 | 14:08



A organização do Lollapalooza Brasil 2022 divulgou nesta quinta-feira, 10, os palcos em que os artistas tocarão, além de ter revelado os horários das apresentações. O festival acontece nos dias 25, 26 e 27 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Neste ano, o festival tem confirmado mais de 70 atrações no line-up, como Foo Fighters, Miley Cyrus, The Strokes, Doja Cat, A$AP Rocky e Martin Garrix, além de Emicida, Alok, Pabllo Vittar, Gloria Groove, Djonga, Fresno, Jup do Bairro, MC Tha e Rashid.

Para ter acesso ao festival, o público terá que apresentar o comprovante de vacinação (físico ou virtual) com, no mínimo, duas doses da vacina contra a covid-19. Também será recomendado o uso de máscara nas áreas abertas do Autódromo de Interlagos, sendo que o uso será obrigatório em ambientes fechados.

Confira os horários e palcos a seguir:

25 de março, sexta-feira

Palco Budweiser

Detonautas - 13:05 - 13:50

Turnstile - 14:45 - 15:30

LP - 16:40 - 17:40

Machine Gun Kelly - 18:50 - 20:05

The Strokes - 21:15 - 22:45

Palco Onix

89 FM - 12:30 - 13:00

jxdn - 13:55 - 14:40

The Wombats - 15:35 - 16:35

Marina - 17:45 - 18:45

Doja Cat - 20:10 - 21:10

Palco adidas

Edgar - 13:05 - 13:50

Matuê - 14:45 - 15:30

Pabllo Vittar - 16:40 - 17:40

Caribou - 18:50 - 19:50

Jack Harlow - 21:15 - 22:15

Palco Perrys by Doritos

Beowülf - 12:30 -13:15

Barja - 13:30 - 14:15

Meca - 14:30 - 15:25

VINNE - 15:40 - 16:35

Jetlag - 16:50 - 17:45

070 Shake - 18:00 - 18:45

Ashnikko - 19:00 - 20:00

Chris Lake - 20:15 - 21:15

Alan Walker - 21:30 - 22:30

26 de março, sábado

Palco Budweiser

Terno Rei - 13:05 - 13:50

Silva - 14:45 - 15:45

King Gizzard & the Lizard Wizard - 16:55 -17:55

Emicida - 19:05 - 20:05

Miley Cyrus - 21:30 - 23:00

Palco Onix

Lamparina - 12:15 - 13:00

Clarice Falcão - 13:55 - 14:40

Jão - 15:50 - 16:50

A Day To Remember - 18:00 - 19:00

A$AP Rocky - 20:10 - 21:25

Palco adidas

MC Tha - 13:05 - 13:50

Jup do Bairro - 14:45 - 15:45

Remi Wolf - 16:55 - 17:55

Alessia Cara - 19:05 - 20:05

Alexisonfire - 21:45 - 22:45

Palco Perrys by Doritos

Fatnotronic - 12:00 - 12:45

Ashibah - 13:00 - 13:45

Victor Lou - 14:00 - 15:00

Chemical Surf - 15:15 - 16:15

DJ Marky - 16:30 - 17:30

Boombox Cartel - 17:45 - 18:45

WC No Beat and Kevin o Chris + Haikaiss + PK + Felp 22 + MC TH + Hyperanhas - 19:00 - 20:00

Deorro - 20:15 - 21:15

Alok - 21:30 - 22:50

26 de março, sábado

Palco Budweiser

Terno Rei - 13:05 - 13:50

Silva - 14:45 - 15:45

King Gizzard & the Lizard Wizard - 16:55 -17:55

Emicida - 19:05 - 20:05

Miley Cyrus - 21:30 - 23:00

Palco Onix

Lamparina - 12:15 - 13:00

Clarice Falcão - 13:55 - 14:40

Jão - 15:50 - 16:50

A Day To Remember - 18:00 - 19:00

A$AP Rocky - 20:10 - 21:25

Palco adidas

MC Tha - 13:05 - 13:50

Jup do Bairro - 14:45 - 15:45

Remi Wolf - 16:55 - 17:55

Alessia Cara - 19:05 - 20:05

Alexisonfire - 21:45 - 22:45

Palco Perrys by Doritos

Fatnotronic - 12:00 - 12:45

Ashibah - 13:00 - 13:45

Victor Lou - 14:00 - 15:00

Chemical Surf - 15:15 - 16:15

DJ Marky - 16:30 - 17:30

Boombox Cartel - 17:45 - 18:45

WC No Beat and Kevin o Chris + Haikaiss + PK + Felp 22 + MC TH + Hyperanhas - 19:00 - 20:00

Deorro - 20:15 - 21:15

Alok - 21:30 - 22:50