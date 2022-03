Anota aí! Lollapalooza Brasil divulga programação completa e horários de shows

10/03/2022 | 14:10



Se você não via a hora de descobrir quando o seu artista favorito iria subir no palco do Lollapalooza Brasil 2022, saiba que a espera acabou! Prepara a agenda que o festival divulgou nesta quinta-feira, dia 10, os horários de cada show.

Os fãs de The Storkes e Doja Cat podem preparar os looks para a primeira noite do evento, já os seguidores de Miley Cyrus lotarão o Autódromo de Interlagos no segundo dia de apresentações. Foo Fighters e Martin Garrix serão os responsáveis por fecharem o line-up.

Depois de ser adiado duas vezes, por conta da pandemia da Covid-19, o Lollapalooza Brasil 2022 vai acontecer nos dias 25, 26 e 27 de março, em São Paulo. Ansiosos?