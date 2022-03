Saiba quem é o dummy que tentou enganar os brothers do BBB22!

10/03/2022 | 14:10



Pegadinha do Boninho. Ié, ié! Logo depois de Jade Picon ser a sétima eliminada do BBB22, o diretor decidiu acatar a ideia do público de colocar um dummy dentro da casa para enganar os participantes, que acreditavam se tratar de um paredão falso. Na tarde desta quinta-feira, dia 10, o personagem apareceu no reality para tumultuar o ambiente. Mas você sabe quem era a pessoa por trás da fantasia?

Nas redes sociais, os internautas pediram que fossem alguns famosos, como Tatá Werneck, mas o ESTRELANDO fez uma pesquisa e descobriu que Ana Clara foi a escolhida. Isso porque, no vídeo divulgado pela TV Globo mostrando a preparação do tal dummy antes de entrar para o confinamento, aparece uma tatuagem muito específica no pulso da pessoa.

CALMA, dizia o desenho.

Dando aquela bisbilhotada nas fotos publicadas no Instagram da apresentadora, é possível ver que ambas são as mesmas tattoos. Curtiram a escolha?