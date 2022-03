No BBB22: Dummy entra na casa e não consegue enganar os confinados

10/03/2022 | 14:10



Como você acompanhando, a eliminação de Jade Picon está dando o que falar dentro do BBB22 porque alguns brothers acreditam que o paredão entre Jessilane, Jade Picon e Arthur Aguiar era falso, mas não.

O diretor do programa, Boninho, que está viajando por Paris fez questão de atender as sugestões que anda recebendo nas redes sociais e revelou na tarde da última quarta-feira, dia 9, que colocaria um dummy dentro do confinamento só para deixar os participantes ainda mais confusos.

Pois é, e as redes sociais do BBB22 até aproveitaram para deixar o público curioso na tarde desta quinta-feira, dia 10, mostrando a preparação do tal dummy antes de entrar para o confinamento. Alguns fãs pediram até que fossem alguns famosos, como Tatá Werneck, mas na verdade era Ana Clara que estava por trás da fantasia.

Por mais que Boninho tentasse fazer com que os confinados acreditassem que era Jade Picon, parece que ninguém levou muito a sério. Os confinados permaneceram trancados dentro da casa e só viram o dummie por meio da televisão. O personagem ainda entregou uma ficha para que Pedro Scooby fosse ler em voz alta para todos os confinados e em clima de suspense o surfista disse:

Atenção! Hoje tem prova do líder.