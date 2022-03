Assessor do presidente da Ucrânia diz que apenas China se beneficia da guerra

10/03/2022 | 14:07



Um assessor do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou nesta quinta-feira que a China é a única vencedora da guerra causada pelo ataque russo à Ucrânia. "O único país que realmente se beneficia agora com este conflito armado, a guerra na Ucrânia, é a China", disse o assessor econômico presidencial da Ucrânia, Oleg Ustenko.

Falando ao vivo de Kiev para uma conferência do Peterson Institute for International Economics (PIIE), Ustenko defendeu um embargo global ao petróleo e gás russos e elogiou a decisão dos Estados Unidos de proibir importações de derivados da commodity da Rússia.

Ustenko disse que a China se beneficiaria com o aumento do fornecimento de energia russa e como um "conector entre a Rússia e o resto do mundo". Segundo ele, Moscou certamente terá dificuldade em avançar em qualquer agenda internacional nos próximos anos, então "o único comunicador para eles será a China".

Ele disse que é difícil comentar o potencial papel político de Pequim na crise. "Nós realmente acreditamos que podemos usar a China no processo de paz?" ele perguntou, dizendo que, embora não tenha respostas agora, "a China é definitivamente um jogador importante no momento". Fonte: Dow Jones Newswires.