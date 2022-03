Kaká Diniz e Simone Mendes celebram nove anos de casamento

10/03/2022 | 14:03



O empresário Kaká Diniz e a cantora Simone Mendes completaram nove anos de casamento nesta quarta-feira, 9. Para celebrar a data, ele resolveu compartilhar uma homenagem para ela nas suas redes sociais. "Nove anos ao seu lado. Nove anos do dia que iria mudar completamente as nossas vidas, transformando em unidade. Feliz do homem que tem ao seu lado alguém pra compartilhar todos os dias as conquistas, os aprendizados", escreveu. Hoje, o casal tem dois filhos: Henry, de sete anos, e Zaya, de um ano. "Do nosso amor nasceu uma família, um lar cheio da presença de Deus." No seu Instagram, Simone também compartilhou uma foto da família e comemorou as bodas de cerâmica: "nosso casamento precisa ser celebrado porque é a construção do nosso amor e de uma parceria tão linda."