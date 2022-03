Cabeça quente! Neymar Jr. gera confusão dentro do vestiário do Paris Saint Germain

10/03/2022 | 13:10



As redes sociais ficam sempre muito agitadas quando Neymar Jr. participa de algum jogo decisivo, como foi o que aconteceu na última quarta-feira, dia 9, quando o time do craque enfrentou o Real Madri a acabou sendo eliminado. Mas o que realmente chamou a atenção foram as provocações e até as brigas que o jogador de futebol se envolveu.

Após a eliminação e segundo o jornal Marca, ainda de cabeça quente com a eliminação, Neymar Jr. teria discutido com um companheiro de time dentro do vestiário. Segundo o jornal, o desentendimento desencadeou porque o brasileiro cobrou o goleiro do Paris Saint Germain por sua falha durante o gol de empate, e parece que ele não encarou muito bem a cobrança e os dois tiveram até que ser separados para as coisas não esquentarem ainda mais.

E para quem não sabe, antes de entrar para o time francês, Neymar Jr. defendia as cores do Barcelona que é um time espanhol e rival direto do Real Madri, então as provocações não são de hoje para cima do craque brasileiro. Após a eliminação, o time do PSG ainda teve que conviver com as provocações nas redes sociais e até brincaram com a imagem de Neymar Jr. que não se pronunciou publicamente sobre os memes.