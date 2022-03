Primeira imagem do live-action de Pinóquio é divulgada pela Disney

10/03/2022 | 12:10



Fãs de Pinóquio se segurem nas cadeiras, pois a Disney acaba de divulgar a primeira imagem do live-action do filme. Caso você esteja por fora, o longa é uma das grandes apostadas da produtora para 2022, e chegará exclusivamente no catálogo do Disney+ em setembro.

Na imagem, é possível ver o eterno Gepeto, interpretado por Tom Hanks, já interagindo com o famoso boneco de madeira ( papel de Benjamin Evan Ainsworth) - que manteve as mesmas características e paleta de cores da versão em desenho.

O filme ainda conta como Joseph Gordon-Levitt como o Grilo Falante, a atriz indicada ao Oscar Cynthia Erivo como Fada Azul; Luke Evans no papel de O Cocheiro. Além de Keegan-Michael Key, como João Honesto e Lorraine Bracco interpretando uma nova personagem, Sofia a Gaivota.

A ansiedade já está batendo forte, né?