Léo Dias pode assumir o comando do TV Fama

10/03/2022 | 12:10



Caso você não saiba, antes mesmo de estar no jornal Metrópoles, Léo Dias já tinha passado por outros portais e anteriormente até era apresentador de um programa de fofoca do SBT, e parece que a gente vai poder voltar a ver o fofoqueiro na televisão.

Pois é, segundo informações compartilhadas por Flávio Ricco, a RedeTV! está com uma boa reestruturação no programa TV Fama, conhecido por ser apresentado por Nelson Rubens e inicialmente a primeira mudança será na grade de horário voltando para as 21h30.

Mas, ainda segundo o jornalista, as mudanças não param por aí. Flávio Ricco teve acesso à informações da direção da emissora que tem conversado com Léo Dias para que ele reassuma o TV Fama como um todo: formato, editorial e também na apresentação.

Procurada pelo ESTRELANDO, a assessoria de imprensa da Rede TV! ainda não retornou o contato. É importante lembrar que Léo Dias já teve diversas passagens pelo programa, mas sempre deixou as portas abertas para retornos.