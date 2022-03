Após traições de Arthur Aguiar voltarem à discussão, Graciele Lacerda defende o ator e confessa que se identifica com a história dele

10/03/2022 | 12:10



Na última quarta-feira, dia 9, Graciele Lacerda usou as redes sociais para defender Arthur Aguiar. Nos Stories do Instagram, a influencer reagiu às críticas que o ator enfrenta após admitir ter traído a esposa, Maíra Cardi, e explicou como o BBB22 teve papel fundamental na construção de uma nova imagem. Durante o desabafo, a noiva de Zezé Di Camargo também confessou que se identifica com a história do brother.

Nos vídeos, ela começa comentando o fato de Arthur continuar sendo julgado publicamente por acontecimentos passados.

- Estava reparando no Arthur. Ele foi tão julgado tanto aqui fora por ter traído a Maíra, foi colocado como a pior pessoa do mundo por uma atitude que ele teve. Lá no BBB a gente está podendo conhecer o Arthur diferente, que não tem nada a ver com o que as pessoas aqui fora falavam, julgavam, condenavam. Falo isso por mim. As pessoas falavam tanto que você acaba enxergando a pessoa com outros olhos. Lá você está vendo que é uma outra pessoa, um Arthur completamente diferente. Acho que não só eu, mas muita gente deve ter se identificado.

Em seguida, Graciele comparou a trajetória do ator com a sua e afirmou ser preciso reconhecer que toda história possui dois lados.

- Nem todo mundo tem um BBB para mostrar quem você é. Me identifico muito com o Arthur nesse sentido de ser julgado, condenado, massacrado, xingado por uma situação que você nem sabe como foi. Como eu sempre falo: existem duas histórias, dois lados, duas pessoas e no meio disso existe uma situação, que nem eu, nem você e nem ninguém sabe. Só sabe realmente quem vive. Claro que tem um lado que sempre vai falar mais, mas a gente não pode pegar isso para a gente.

Por fim, a musa fitness condenou os julgamentos precipitados.

- Isso é problema da pessoa. A Maíra perdoou o Arthur porque ela sabe de tudo o que aconteceu, e se ela perdoou e está com ele, está tudo bem. Não cabe a gente ficar julgando. É a mesma coisa na vida de outras pessoas, na minha, enfim. As pessoas têm que parar de julgar o outro por um ato, por uma coisa que aconteceu sem saber de nada. Existem muitas coisas por trás. Eu acho que muita gente julgou e olhou o Arthur com outros olhos. Eu falo isso porque eu senti e acho que muita gente sentiu.