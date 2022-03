Cinema, rádio, TV. A ligação da Band com São Bernardo. História recriada nos estúdios históricos da Vera Cruz.

Ademir Medici

12/03/2022



A primeira parte da entrevista de João Carlos Saad foi ao ar semana passada e pode ser ouvida no podcast da emissora, bem como outros programas “Memória”, todos produzidos e apresentados por Milton Parron. Neste final de semana irá ao ar a segunda parte da entrevista.

O primeiro programa foi excelente, com algumas boas revelações.

João Carlos era adolescente e estava presente no Edifício Radiantes quando do incêndio ocorrido em 1969. Por uma janela, teve tempo de jogar para o pátio gravações em vídeo-tape de vários programas. Em seguida, salvou-se das chamas pulando pela mesma janela. “Um incêndio criminoso”, disse João Carlos a Milton Parron.

Menos trágica foi a primeira tarefa exercida por João Saad no futuro Grupo Bandeirantes. Executivo? Chefe? Comandante? Não, a ordem recebida do pai, João Jorge Saad, foi a de pegar pregos espalhados durante a construção do edifício, como medida de economia. A partir daí, foi galgando posições, seguindo os passos do pai.

Para nós, da Memória do Grande ABC, é muito bom saber que o Grupo Bandeirantes virá para dar vida ao velho Pavilhão Vera Cruz. O que nos faz lembrar de um antecessor do atual prefeito Orlando Morando: Geraldo Faria Rodrigues trabalhou na fase áurea da Vera Cruz, no início dos anos 1950, bem antes de entrar para a política.

Detalhe a mais: Geraldo Faria e Orlando Morando foram os dois mais jovens prefeitos de São Bernardo. Geraldo assumiu a Prefeitura em 1973, Morando nasceu no ano seguinte. E ambos fazem parte de uma história política muito rica, de tantos e tantos personagens.

EM PAUTA. Rádio Bandeirantes AM (840) e FM (90,9). A Band no ar (segunda parte). Produção e apresentação: Milton Parron. Hoje, às 23h, com reprise amanhã, às 7h da manhã, e no podcast da emissora.



André Henriques/Banco de Dados (4-2-2022)

2022 - Prefeito Orlando Morando e João Carlos Saad com a foto da atriz Tônia Carrero nos estúdios históricos da Vera Cruz: espaço preservado e dedicado à cultura nacional



Projeto Memória Vera Cruz, 1987: Plácido de Campos Jr (coordenação)

1953 - Gravação de cena para o filme Uma Pulga na Balança, da fase áurea da Vera Cruz. O primeiro sentado à esquerda é Geraldo Faria Rodrigues, futuro prefeito de São Bernardo; na sequência: Victorio Cusane, Lola Brah, Mauricio Barroso, Ugo Lombardi, Carlo Guglielmi e Luciano Salce

NAS ONDAS DO RÁDIO

Memórias Musicais

Vicente Celestino canta “Luar do Sertão”; e a história de como Nilo Amaro entrou para o conjunto Os Cantores de Ébano, substituindo a Noriel Vilela quando este faleceu.

Apresentação: José Clóvis; produção: Solange Vieira Nolasco. Neste domingo, às 15h. Rádio ABC AM (1.570).

Canta Itália

Um pedacinho da velha bota nos ares do Grande ABC. Produção e apresentação: Marquitho Riotto. Quarta-feira, às 20h, com reapresentação no sábado, às 23h. Rádio ABC AM (1.570).

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Domingo, 12 de março de 1972 – Ano 14, edição 1790

IMPRENSA – Diário lança o suplemento “Grande ABC Ilustrado” em suas edições dominicais, com uma entrevista exclusiva da cantora Maria Bethânia.

“Grande ABC Ilustrado” trazia a coluna de Chiquinho Palmério, a página “Ela” coordenada por Ana Regina, a coluna “Miscelânea” de Mário Regis Vita, o “Diarinho” criado por Odayr José Bigliazzi e a página de turismo coordenada por Wilma Ary.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Quinta-feira, 12 de março de 1992 – ano 33, edição 8017

DESTAQUE – Mauá aprova Plano Diretor.

Projeto passou em primeira votação na Câmara Municipal: das 28 emendas, só dez foram aceitas.

O PDM foi elaborado pela Arx Arquitetura e Urbanismo. Teria validade de 25 anos, sendo revisto a cada quatro anos.

Um dos objetivos: coibir o processo de caracterização de Mauá como cidade-dormitório.

EM 12 DE MARÇO DE...

1889 - Grande ABC conquista sua independência político-administrativa, com a criação do Município de São Bernardo, até então Freguesia de São Bernardo, espécie de distrito da capital paulista. A instalação do novo município viria no ano seguinte, em 2-5-1890. Datas esquecidas, datas importantes.

1952 - Inaugurado o novo Cine São Bernardo, na Rua Marechal Deodoro, centro de São Bernardo, no mesmo local onde funcionara o cinema anterior, este demolido. Projetou o novo cinema o engenheiro Antonio Pezzolo, futuro vice-prefeito e prefeito de Santo André.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

- No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Itapirapuã Paulista, Nova Campina, Paraguaçu Paulista, São Lourenço da Serra e Zacarias.

- Pelo Brasil: em Sergipe, Divina Pastora, Moita Bonita e Rosário do Catete; em Pernambuco, Olinda e Recife, a capital – cidades vizinhas. Recife foi fundada em 12-3-1537; e no Paraná, Paraíso do Norte.

SANTOS DO DIA

- Serafina (Toscana, 1238-1253). A menina que era devota de São Gregório Magno.

- Bernardo de Cápua

- Inocêncio I. Papa durante 16 anos

- Luís Orione. Italiano (1872 - 1940). Fundador da Congregação dos Padres Orionitas.

HOJE

- Dia do Bibliotecário.

Memória e o Memofut saúdam Ademir Takara, bibliotecário, responsável pela biblioteca do Museu do Futebol, no Pacaembu, e que colabora com o futuro Memorial Charles Miller, a ser instalado em Paranapiacaba, ao lado do estádio do Serrano, hoje o mais antigo do Brasil.



