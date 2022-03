Bia Haddad derruba campeã do Aberto da Austrália na estreia em Indian Wells

10/03/2022 | 11:19



Em grande fase no circuito, Beatriz Haddad Maia fez ótima estreia no WTA 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos. Nesta quinta-feira, a tenista número 1 do Brasil derrubou a local Sofia Kenin, ex-número 4 do mundo e campeã do Aberto da Austrália de 2020, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/5, em 1h46min de confronto.

A brasileira celebrou o feito e revelou ter enfrentado dores nas costas nos últimos dias. "É sempre importante avançar, ainda mais após passar três dias praticamente apenas recuperando as minhas costas. Entretanto, fui muito passiva, o que não condiz com aquilo que quero para o meu jogo e que venho trabalhando diariamente. Para brigar por coisas grandes é preciso ser protagonista e hoje eu deixei muito a desejar, mesmo em momentos favoráveis no placar", analisou.

A próxima adversária de Bia será a jovem dinamarquesa Clara Tauson, de apenas 19 anos. Ela aparece no 40º posto do ranking da WTA e entrou no torneio como 29ª cabeça de chave, começando direto na segunda rodada. Assim, ela fará sua estreia diretamente contra Bia. Será o primeiro confronto entre elas no circuito.

Bia também compete na chave de duplas em Indian Wells. Após brilhar no Aberto da Austrália, em janeiro, ela volta a forma parceria com a casaque Anna Danilina. Juntas, foram vice-campeãs, no melhor resultado da brasileira num torneio de Grand Slam.

Sem lesões, a tenista brasileira vive grande momento no circuito. Ocupa atualmente o 61º lugar do ranking de simples e 34º nas duplas. E vem de uma boa semifinal no Torneio de Monterrey, na semana passada.

Se mantiver o brilho em India Wells, Bia poderá igualar e até mesmo superar sua melhor posição no ranking até agora. Seu recorde é o 58º posto, obtido em 2017.