'MasterChef EUA': participante diz que foi obrigada a cozinhar mesmo após derrame

10/03/2022 | 11:13



A cozinheira Mary Jayne, participante da 11ª temporada do MasterChef nos Estados Unidos, está processando a produção do programa por supostamente ter sido obrigada a cozinhar enquanto sofria as consequências de um derrame. Segundo o site TMZ, que teve acesso aos documentos do processo, a mulher relatou que o episódio aconteceu na manhã do dia 10 de maio de 2020.

Antes das filmagens, Mary chegou a avisar os produtores que não conseguiria passar o dia, mas eles insistiram que ela seguisse nas gravações e participasse normalmente da competição.

Ela contou que estava com dificuldades para mover as pernas, mas o programa teria negado ajuda. Ao longo do dia, ela chegou a se queixar várias vezes para médicos e produtores, porém foi pressionada a continuar gravando por cerca de 14 horas.

O processo está sendo movido contra três produtores do reality show. Mary também disse que, por ter sido impedida de obter atendimento médico, o derrame acabou se agravando e tendo consequências maiores.