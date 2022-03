No BBB22, Lucas é advertido pela produção e devolve produtos na despensa da casa: - Tomei um esporro

10/03/2022 | 11:10



Barão da Piscadinha? Não, agora o novo apelido é Barão da Roubadinha. No BBB22, Lucas tomou uma advertência do programa por estar carregando um excesso de produtos na mala. O brother tinha o costume de pegar alguns dos itens disponibilizados na despensa da casa e guardá-los para usar quando saísse do reality. O Big Boss não gostou da prática e ordenou que todos os participantes devolvessem os excessos.

Enquanto o estudante de medicina estava sentado na mesa da cozinha com Jessilane e Natália, a voz do programa advertiu:

- Atenção todos: os produtos de maquiagem devem ser guardados somente na maleta de maquiagem, são um presente para vocês. Os produtos oferecidos na despensa da casa são para uso de vocês durante o programa. Portanto, devolvam os excessos para as prateleiras imediatamente.

Assim que ouviu o chamado, Lucas confessou:

- Tomei um esporro.

Em seguida, ele foi até o quarto Grunge, pegou a mala e a levou para a despensa.

Na despensa, todos os brothers se reuniram para atender ao pedido da produção e a mala de Lucas chamou a atenção. Carregando um verdadeiro estoque, os outros participantes tiveram que ajudar o estudante de medicina a colocar os produtos na prateleira.

Entretida com a cena, Linn da Quebrada brinca:

- Lucas, o contrabando!