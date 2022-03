Manu Gavassi responde super bem-humorada sobre gafe de Ana Maria Braga

10/03/2022 | 11:10



Ana Maria Braga recebeu na última quarta-feira, dia 9, a última eliminada do BBB22, Jade Picon. E durante o bate-papo, a apresentadora mencionou que o paredão entre a influenciadora e Arthur Aguiar havia sido o segundo no recorde com votação perdendo apenas para os brothers do BBB20.

- Foi a segunda maior votação da história do BBB, cerca de 699 milhões de votos. O mais votado foi o Felipe Prior e Manu Ganazi no BBB do ano 20, com um bilhão e 53 milhões de votos.

A cena de Ana Maria Braga errando o nome da cantora simplesmente viralizou nas redes sociais e Manu Gavassi que está em Paris, acabou assistindo o vídeo da gafe e foi super bem-humorada fazendo questão de responder a apresentadora nos Stories do Instagram.

Ana Maria, te acho tudo, pode me chamar do que quiser e por favor me convidar para um café da manhã de ex-bbb que é meu grande sonho não realizado que jamais superarei. Ganazi te ama!

Que fofa, né!?