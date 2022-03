Mãe de dois, Andressa Suita descarta nova gravidez e garante que ela e Gusttavo Lima não são um casal margarina: Tem altos e baixos

10/03/2022 | 09:11



Nos últimos dias, Andressa Suita acompanhou Gusttavo Lima em sua turnê para Europa e agitou a web com os cliques compartilhados nas redes sociais. Quem acompanhou a viagem bem pertinho foi o colunista Leo Dias, que entrevistou o casal.

Durante a conversa com o colunista, o casal falou sobre carreira, filhos e relacionamento. Descartando ser uma família margarina, Andressa garantiu que eles são como qualquer outro, com altos e baixos.

- Com o tempo a gente se tornou mais próximo dos casais. Nós não somos um casal margarina. Somos um casal como qualquer outro, que tem altos e baixos, e tenta estar bem todos os dias.

Questionada sobre uma nova gravidez, Andressa Suita descartou e explicou o motivo:

- Por enquanto, eu já encerrei. Agora que eu estou tendo essa paz de viajar com o marido. Os filhos estão maiores e com a vovó, então se eu tiver outro, não vou poder.

Já Gusttavo Lima celebrou a turnê e falou dos seus fãs de Portugal:

- É um momento de celebrar. Momento de fazer o que gosta e com vontade porque o público e fãs estão com tanta vontade de ver um show/espetáculo, então a gente vem com muito gás. Aqui em Portugal eu tenho muitos fãs e amigos. Temos hora para começar, mas não temos hora para acabar.

Em seguida, Leo perguntou se o embaixador não iria tirar férias, já que depois do Carnaval ele seguiu com os compromissos:

- Férias? Depois de férias forçadas de quase dois anos? Não, eu preciso trabalhar, tem muita conta para pagar, boletos atrasados...

No final, Gusttavo relembrou um grande susto que sofreu durante um dos seus voos:

- Eu passei um perrengue de Petrolina para Goiânia no antigo avião. Tenso. Acho que teve uma pane na asa e todo o sistema de ar que joga para dentro do avião [...] quebrou alguma coisa. Caiu as máscaras de oxigênio. A gente teve que descer e dentro do avião não via um palmo na sua frente. Tudo virou fumaça e entrou.