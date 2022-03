FMI aprova auxílio de US$ 1,4 bilhão à Ucrânia

10/03/2022 | 07:11



A diretoria executiva do Fundo Monetário Internacional (FMI) aprovou nesta quarta-feira, 9, a destinação de US$ 1,4 bilhão à Ucrânia, para auxiliar nas necessidades urgentes de financiamento do país e mitigar o impacto econômico da guerra. A verba será liberada por meio do Instrumento de Financiamento Rápido (IFR). A diretoria executiva expressou seu "apoio firme" ao povo da Ucrânia, disse a instituição em nota.

"A resposta política de emergência das autoridades ucranianas foi extraordinária. Controles administrativos e de capital foram introduzidos para preservar a disponibilidade de reservas cambiais e reduzir a incerteza sobre a taxa de câmbio", disse a diretora-gerente do FMI, Kristalina Georgieva. "Quando a guerra terminar e uma avaliação adequada dos danos puder ser feita, é provável que seja necessário um apoio adicional significativo para apoiar os esforços de reconstrução."