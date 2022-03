São Bernardo entrega segundo Bom Prato até o fim de junho

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



10/03/2022 | 00:01



São Bernardo entrega ainda no primeiro semestre a segunda unidade da cidade do Bom Prato, no bairro Assunção. Ontem, o prefeito Orlando Morando (PSDB) acompanhou o andamento dos trabalhos de alvenaria, cobertura e instalações elétricas e hidráulicas. A previsão é que o restaurante sirva diariamente 1.500 refeições, sendo 300 cafés da manhã ao preço unitário de R$ 0,50 e 1.200 almoços por R$ 1 (cada).

“Já executamos 100% dos serviços de demolição e fundação e, agora, estão sendo concluídos os trabalhos de alvenaria, estrutura metálica, cobertura, instalações hidráulicas e elétricas. Nosso objetivo é que em breve possamos entregar mais um Bom Prato para atender os moradores dessa região da cidade, oferecendo refeições de qualidade dentro dessa parceria com o governo do Estado neste que é o maior programa de combate à fome de São Paulo”, destacou o chefe do Executivo.

A construção do segundo Bom Prato é resultado de convênio entre a Prefeitura e o Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social. O acordo prevê investimento total de R$ 2,5 milhões no equipamento, sendo R$ 1,5 milhão dos cofres municipais e R$ 1 milhão oriundo do Estado.

O espaço onde está sendo instalado o segundo Bom Prato permanente de São Bernardo acolheu, durante a pandemia, o Bom Prato de Campanha, ação criada pela Prefeitura para auxiliar a população em situação de vulnerabilidade. O projeto vigorou entre maio de 2020 e dezembro de 2021, servindo, no período, mais de 350 mil marmitas durante o almoço ao preço unitário de R$ 1.

DIA E NOITE

São Bernardo foi a primeira cidade do Estado a receber o Bom Prato Dia e Noite, em janeiro de 2019. O modelo de restaurante popular serve, de segunda a sexta-feira, café da manhã, almoço e jantar, totalizando 2.300 refeições diárias. Por dia, são ofertados 300 cafés da manhã (ao custo unitário de R$ 0,50), 1.500 almoços (R$ 1) e 500 jantares (R$ 1). A unidade fica ao lado do Poupatempo, na Rua Nicolau Filizola, no Centro.