Pesquisa aponta aprovação de merenda escolar de Santo André

Thainá Lana

Do Diário do Grande ABC



10/03/2022 | 00:01



A merenda escolar oferecida nas escolas municipais de Santo André tem aprovação dos moradores da cidade, conforme apontou pesquisa da Indsat (Indicadores de Satisfação de Serviços Públicos). A nota obtida no levantamento de janeiro deste ano, de 681 pontos, foi a mais alta registrada na cidade desde novembro de 2020, ultrapassando a média nacional das CGPs (Cidades de Grande Porte), que é de 674 pontos, e apresentando salto em relação ao levantamento realizado em outubro de 2021, quando atingiu 660 pontos.

De acordo com o estudo, com a avaliação de 600 andreenses, a merenda foi classificada em 6º lugar no ranking doméstico da Indsat, que avalia 16 serviços públicos da cidade. A pontuação garantiu ao serviço o alto grau de satisfação. O nível é mensurado a partir dos critérios de ótimo, bom, regular, ruim e péssimo, onde se obtém uma classificação que qualifica o município conforme o grau de satisfação do serviço estudado.

“A merenda da nossa cidade deu um salto de qualidade. Temos o cuidado e a preocupação de servir aos nossos alunos refeições saudáveis, balanceadas, respeitando as necessidades nutricionais, e com total transparência. Por isso, compartilhamos com as famílias o cardápio oferecido às crianças por aplicativo de mensagens, para que saibam tudo o que é servido aos alunos da rede”, destacou o prefeito da cidade Paulo Serra (PSDB).

A pesquisa aponta também que, assim como os critérios de satisfação, a aprovação da merenda também aumentou no período, saltando de 53,8% em outubro de 2021 para 57,1% em janeiro deste ano – com 8% de avaliações ótimas e 49,1% de boas.

O superintendente da Craisa (Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André), Reinaldo Messias, ressalta que o resultado da pesquisa reforça todo o trabalho empenhado, como a utilização de alimentos de boa qualidade na produção das merendas, além do cumprimento das normas do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação). “Esses índices reforçam que estamos no caminho certo a partir da reestruturação da qualidade da merenda. Em Santo André, até os 3 anos, os alunos não têm contato com açúcar na rede escolar municipal e, além disso, ofereceremos atendimento especial aos alunos com necessidades nutricionais específicas, entre outras medidas”, destaca Messias. São servidas, em média, 1.700 refeições para crianças que possuem restrições alimentares.