A qualidade da água

Do Diário do Grande ABC



09/03/2022 | 23:59



A informação é preocupante: estudo realizado por organização não governamental aponta que cinco das sete cidades do Grande ABC distribuem água com a presença de substâncias tóxicas em quantidade superior aos limites tolerados pelo organismo humano. Em quatro delas, o serviço está a cargo da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) – a exceção é São Caetano, de responsabilidade do Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental). Ainda mais inquietante é o posicionamento da empresa pública paulista, que candidamente admite o problema, como se não fosse obrigação dela resolvê-lo.



Mapa da Água produzido pela ONG Repórter Brasil identificou a presença de agrotóxicos, cádmio e chumbo no produto que sai das torneiras em Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema e Rio Grande da Serra. São elementos químicos e radioativos que podem causar vários tipos de doença, inclusive câncer, quando ingeridos em determinadas quantidades. Os resultados são assustadores, assim como é aterrador o fato de os municípios desconhecerem os dados.



Quando perguntada sobre o assunto, a Sabesp expõe o tamanho do drama. A companhia admite o problema apontado pelo Mapa da Água, mas tergiversa sobre o mérito dos testes, dizendo se tratar de “anomalias” que classifica como “pontuais”. O consumidor, que paga caro pelo serviço, espera que o produto lhe seja entregue com as condições ideais de potabilidade. Não há margem para riscos quando se fala em preservar a saúde.



A Sabesp, uma das melhores companhias de saneamento básico do Brasil, que se orgulha de possuir ações negociadas na Bolsa de Valores de Nova York, tem a obrigação de dar respostas mais tranquilizadoras sobre o nível dos serviços que presta à região, onde exerce praticamente o monopólio na distribuição de água e coleta e tratamento de esgoto. A saúde da população depende, em boa medida, da qualidade do que sai das torneiras. Os moradores não podem seguir se surpreendendo negativamente com dados como estes ora trazidos à luz.