O impacto do lixo da pandemia

Do Diário do Grande ABC



09/03/2022 | 23:59



Nos últimos tempos a humanidade passou a se preocupar mais com o planeta, embora tenha sido induzida, devido a eventos como buraco na camada de ozônio e aquecimento global, que despertaram a população mundial sobre o que estava ocorrendo com o meio ambiente. A partir destes eventos há precaução maior: nosso planeta já está ficando sufocado com tanto resíduo descartado irregularmente em lixões a céu aberto, contaminando o lençol freático, gerando doenças, odor, entre outros. A questão da geração e destinação final dos resíduos começa a ter mais atenção no mundo, principalmente na pandemia, em que houve crescimento da produção de resíduo domiciliar, por exemplo, em cerca de 10%, e deve chegar em média 25% ou mais, segundo estudos da Abrelpe (Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais).



Algumas regiões no Brasil vêm buscando minimizar impactos causados pela geração de lixos urbanos e industriais, já outras pouco fazem. Há deficiência e má gestão no gerenciamento de resíduos, porém, caminha-se para adequação com desenvolvimento de tecnologias para minimizar impactos causados pelo descarte irregular de resíduos. O mundo é impactado nos mais diversos setores, como da economia e, principalmente, da saúde. Houve redução na atividade econômica, além do isolamento físico provocado pela pandemia de Covid-19. Nessa situação ficou evidente aumento de descarte de resíduos de serviços de saúde em dezenas de milhares de toneladas, que provocaram pressão sobre sistemas de gerenciamento de resíduos em todo o mundo, assim como lixos urbanos e outros sendo descartados inadequadamente.



Mudanças de hábito durante a pandemia também fizeram com que o perfil dos resíduos sólidos urbanos fosse alterado. Aumento médio de 25% na quantidade de materiais recicláveis coletados, de acordo com estudos, está ligado à alta das compras on-line, que produzem mais embalagens para o envio de produtos; aumento do uso de equipamentos de proteção, como máscaras plásticas, luvas e protetores faciais, entre outros itens; combinado com má gestão de resíduos, fazem com que alguns deles acabem em rios e oceanos, causando sérios danos, já que parte da população não utiliza de forma consciente nem descarta corretamente. Cenário do gerenciamento de resíduos urbanos está entrando em colapso e abandonado pelo poder público em algumas regiões que não conseguem tirar do papel políticas ambientais, com as chamadas PPPs (Parcerias Público-Privadas), que podem e devem ter papel significativo para minimizar esse impacto devastador que o lixo vem causando na pandemia. É preciso conscientização.



Ricardo Agostinho é especialista em gestão ambiental.



PALAVRA DO LEITOR

Destruidor

Esses caras desconhecem o poder do governo Bolsonaro de piorar qualquer previsão (‘Vai começar a melhorar no segundo semestre’ – Ricardo Gondo, Entrevista da Semana – Política).

Jadson Viana de Jesus

do Facebook



Aposentadoria

Michele Bolsonaro não precisa de aposentadoria, né? Então por isso fazem isso (Mulheres têm caminho mais difícil para a aposentadoria). Pois é! O governo quer mulher sem nada! Mulher que tem várias jornadas e ainda ‘trampa’ fora. O governo teria que pôr 55 anos (idade para aposentadoria) para as mulheres.

Edileuza Maria da Silva

do Intagram



Viva a corrupção!

A clara jogada do pão e circo aplicada pelos políticos travestidos de homens públicos é absurda, mas parece dar certo, desta vergonha da qual fazemos parte. O objetivo dos eleitos pelo povo deveria ser o bem popular, assim buscando soluções para os problemas sociais. Onde líderes e governos nos honrem com sua postura. Onde currupção seja palavra estranha, não este mar de corrupção que reina no Brasil há mais de 20 anos. No entanto, nossos representantes estão longe disso. Ações extremamente necessárias, com melhorias radicais versando sobre saúde pública, educação de boa qualidade, saneamento básico, segurança pública eficiente e distribuição de renda condizente ao ser humano, não são feitas. E por quê? Simplesmente o povo não vê. A meta dos políticos é apenas a perpetuação da manutenção do poder para saquearem o erário. Viva a corrupção! Corruptos vorazes não têm pelo menos um fio de ética e respeito ao brasileiro. Cada vez mais sinto-me enojado de tudo o que acontece neste País. Quando será que vamos despertar desse mar de corrupção reinante no Brasil do Oiapoque ao Chuí?

Francisco Emídio Carneiro

São Bernardo



Sem máscara

Mesmo entendendo que o governo do Estado de São Paulo, além de reconhecido como ‘pai da vacina’ no Brasil, e do respeito inabalável à ciência, me preocupa essa decisão de João Doria, que desobriga uso de máscara em locais e áreas externas, nos estádios autoriza 100% de ocupação etc. Apesar da queda dos números de infectados e óbitos, ainda assim continuam altos. Não podemos esquecer que em São Paulo, também, centenas ou milhares de pessoas vindas de outros Estados e países transitam entre nós. Vou continuar usando a máscara, já que o coronavírus não dorme e insiste em ficar nos rodeando pronto para infectar.

Paulo Panossian

São Carlos (SP)



Transgressões

Duas gritantes transgressões ocorrem. A Rússia agride a Ucrânia, sob o repúdio da comunidade internacional, que lhe impõe pesadas sanções econômicas, mas no Brasil nada acontece quando, em reciprocidade, numa troca de impunidades, o STF (Supremo Tribunal Federal) extrapola a Constituição sob o olhar complacente do Senado para que senadores não sejam penalizados por violações. Desde De Gaulle nada mudou no Brasil.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)