Máscara deixa de ser obrigatória em espaços ao ar livre na região

Thainá Lana

Do Diário do Grande ABC



10/03/2022 | 00:01



Depois de 670 dias de uso obrigatório de máscara, seis cidades do Grande ABC – a exceção é São Bernardo – flexibilizaram ontem a utilização do item em ambientes abertos, como praças, parques, ruas e outros espaços públicos – assim como foi decretado em todo Estado. A decisão, que já havia sido antecipada pelo Diário na edição de terça-feira, foi firmada durante assembleia realizada no Consórcio Intermunicipal e levou em consideração a queda nos indicadores da pandemia. O uso em locais fechados continua obrigatório.

O presidente do Consórcio e prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), destacou a importância da liberação do item e ressaltou que a decisão foi pautada pela diminuição nos índices. “A partir de hoje (ontem), graças a redução do número de novos casos e internações hospitalares, decidimos flexibilizar o uso da máscara em espaços abertos. De maneira gradual e responsável, como sempre fizemos. O uso do item em ambientes abertos está desobrigado, porém, deverá ser mantido em espaços fechados, como salas de aula, transporte público e todos os outros locais, principalmente onde tem bastante gente”, pontuou o chefe do Executivo.

Para a médica intensivista da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) Covid dos Hospitais São Camilo e São Luiz, Nicolle Queiroz, o momento é propicio para o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras, devido à redução no número de óbitos. Ela explica que a medida é uma tentativa e que o impacto da decisão poderá ser avaliado para futuras decisões. “O vírus em ambientes abertos pode se dissipar com mais facilidade que locais fechados, então, a decisão foi prudente para o momento que registra diminuição no número de óbitos”, esclareceu a especialista.





QUEDA NOS INDICADORES

A medida entra em vigor no momento em que os números da pandemia registram significativas quedas em diversos índices, como internação, óbitos e novos casos. Em uma semana, o número de pacientes internados em UTIs e enfermarias, em decorrência da Covid, caiu 16,5% na região. Na terça-feira foram contabilizados 181 pacientes contra 217 do mesmo dia da semana passada. Segundo dados dos boletins epidemiológicos das prefeituras, os novos casos diminuíram 72,95% da última semana de fevereiro para a primeira deste mês. Os óbitos também tiveram queda no período. Nos últimos sete dias de fevereiro foram 49 mortes em decorrência da Covid contra 18 falecimentos na semana passada – queda de 63,2%.

DIVERGÊNCIAS

Em São Bernardo a liberação será discutida hoje em reunião com o Comitê de Controle ao Coronavírus da cidade, inclusive com a possibilidade de flexibilização em locais fechados. Segundo o Paço “nenhum integrante da Prefeitura de São Bernardo participou da assembleia realizada pelo Consórcio Intermunicipal do Grande ABC”.

Em resposta ao comunicado enviado por São Bernardo, o Consórcio esclareceu que “a decisão de flexibilização do uso de máscaras em local aberto foi aprovada em assembleia geral ordinária por seis dos sete municípios consorciados, tornando-se decisão regional. Cabe informar que o Estatuto da Entidade aponta a necessidade de aprovação por maioria simples dos consorciados, portanto, quatro votos. Em atenção à nota divulgada pela Prefeitura de São Bernardo, o Consórcio informa que tem como padrão a convocação de representantes de todas as prefeituras, mesmo as inadimplentes com o colegiado.”