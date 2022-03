Coreia do Sul: ex-procurador e neófito em política externa vence eleição presidencial

09/03/2022 | 21:49



Yoon Suk Yeol, um ex-procurador-chefe conservador e neófito em política externa, foi eleito presidente da Coreia do Sul em uma vitória que deve anunciar um esforço para buscar uma aliança mais forte com os Estados Unidos e adotar uma linha mais dura em relação à Coreia do Norte. Com mais de 99% dos votos apurados na quinta-feira, Yoon, do principal partido de oposição, teve 48,6% contra 47,8% do candidato liberal do Partido Democrata Lee Jae-myung. Foi a eleição presidencial mais disputada da Coreia do Sul. Yoon deve assumir o cargo em maio e cumprir um único mandato de cinco anos como líder da 10ª maior economia do mundo.

A eleição desta quarta-feira se resumiu a um confronto de mão dupla entre Yoon e Lee, que passaram meses batendo, zombando e demonizando um ao outro em uma das campanhas políticas mais amargas da memória recente. A luta deles agravou as já severas divisões domésticas e alimentou especulações de que o candidato derrotado possa enfrentar investigações criminais sobre escândalos aos quais eles estão ligados. Depois de vencer a eleição, Yoon disse que sua corrida com Lee e outros candidatos melhorou a política sul-coreana. "Nossa competição acabou por enquanto. Devemos combinar nossos pontos fortes e nos tornar um para o nosso povo", disse ele.

Os críticos dizem que nem Yoon nem Lee apresentaram uma estratégia clara de como eles aliviariam a ameaça da Coreia do Norte e suas armas nucleares. Eles também dizem que os eleitores estão céticos sobre como ambos lidariam com as relações internacionais em meio à rivalidade EUA-China e como lidariam com a crescente desigualdade econômica e os preços descontrolados dos imóveis.

Yoon diz que lidaria com as provocações norte-coreanas com severidade e buscaria aumentar a cooperação trilateral de segurança com Washington e Tóquio para neutralizar as ameaças nucleares norte-coreanas. Ele deixou claro que uma aliança reforçada com os Estados Unidos seria o centro de sua política externa. Yoon disse que adotaria uma postura mais assertiva em relação à China.

Yoon era o procurador-geral do presidente Moon Jae-in, mas renunciou e se juntou à oposição no ano passado após brigas internas sobre as investigações dos aliados de Moon. Yoon disse que essas investigações eram objetivas e baseadas em princípios, mas os apoiadores de Moon disseram que ele estava tentando frustrar as reformas da acusação de Moon e elevar sua própria posição política.

A participação eleitoral foi de 77,1%, a quinta mais alta desde que o país restaurou as eleições presidenciais diretas em 1987, após décadas de ditadura militar, segundo a Comissão Nacional de Eleições.