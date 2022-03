Com autoridades de EUA, UE e Reino Unido, Zelensky pede mais pressão contra Rússia

09/03/2022 | 20:45



O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, manteve contato nesta quarta-feira, 9, com autoridades de Estados Unidos, União Europeia e Reino Unido. Em seu Twitter, o ucraniano disse que conversou sobre maneiras de aumentar a pressão contra a Rússia, incluindo novas sanções, além de ter agradecido pelas ajudas prestadas ao seu país.

No diálogo com o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, Zelensky afirmou ter tratado ainda sobre uma eventual entrada da Ucrânia na União Europeia. Na mesma rede social, o belga destacou a necessidade de acabar tanto com a agressão russa quanto com os "ataques indiscriminados contra civis". Em conversa com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, o ucraniano também disse ter tratado do ingresso no bloco, que é "chave para a Ucrânia", afirmou.

Já em contato com o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, o presidente disse que discutiu "o aumento da pressão das sanções sobre a Rússia e mais apoio na luta contra o agressor, incluindo assistência à defesa". O britânico usou a mesma rede social para dizer que irá "apertar" para impor o custo econômico máximo à Rússia, e afirmar que aumentando o apoio militar à Ucrânia.

Com a presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, Nancy Pelosi, Zelensky disse ter conversado sobre futuros passos para buscar pressionar a Rússia, além de ter agradecido pela ajuda para "conter a agressão".