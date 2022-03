Embraer reverte prejuízo e aponta lucro líquido ajustado de R$ 372,2 mi no 4º trimestre

09/03/2022 | 19:59



A Embraer registrou lucro líquido ajustado de R$ 372,2 milhões no quarto trimestre de 2021, revertendo prejuízo de R$ 70,3 milhões do quarto trimestre de 2020. O lucro atribuído a acionistas ficou em R$ 11,1 milhões, contra resultado negativo de R$ 7,7 milhões do mesmo período do ano anterior segundo o balanço enviado há pouco à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) alcançou R$ 625,6 milhões no quarto trimestre, queda de 32,34% ante os últimos três meses de 2020. No critério ajustado, o indicador marcou R$ 609,4 milhões, 22,2% a menos na comparação anual. Com isso, a margem Ebitda ajustada no quarto trimestre foi de 8,4%, ante 8% em igual intervalo de 2020.

A receita líquida da companhia alcançou R$ 7,3 bilhões de outubro a dezembro, queda de 25% sobre igual intervalo do ano anterior.