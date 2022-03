'BBB 22': Com especulações de paredão falso, reality receberá visita ilustre

09/03/2022 | 19:27



Após a eliminação de Jade Picon na última terça-feira, 8, o jogo no Big Brother Brasil já vai recomeçar e os confinados vão aproveitar a festa desta quarta, 9, para recarregar as energias. Durante o raio-X muitos brothers comentaram que a eliminação da influenciadora é parte de um paredão falso e, com isso, a produção do programa decidiu fazer uma brincadeira com os participantes do BBB 22.

Na quinta-feira, 11, os confinados vão receber uma visita ilustre e que muitos vão achar que Jade está de volta ao programa. Quando, na verdade, é apenas um dummy que entrou para fazer um anúncio de rotina.

Para acompanhar a reação dos participantes, a Rede Globo vai fazer um plantão ao vivo, às 13h, e também será transmitido no Globoplay e pay-per-view. Confira outros destaques do dia:

A esperança do paredão falso nunca morre

Durante o raio-X da manhã dessa quarta-feira, 9, os brothers comentaram a eliminação da Jade - que saiu do reality show com 84,93% dos votos. Arthur Aguiar, que também estava emparedado, comentou que mesmo estando feliz de voltar da berlinda ainda não deu pra comemorar 100%.

"Estou muito feliz de ter continuado na casa, mas óbvio que ainda existe essa dúvida: é um paredão falso? Não é? Enfim? Então não deu para comemorar 100%, mas, independente de ser falso ou não, o importante é que eu continuei", comemorou o cantor.

Paulo André também aproveitou o momento no confessionário para comentar a eliminação de Jade, com quem viveu um affair na casa e comentou que a última terça, 8, foi um dos dias mais tensos do jogo e que, na verdade, "não sabe a definição desse paredão porque esse jogo pode surpreender".

"Eu tô muito feliz pelo Arthur, que é uma pessoa que conheci e fiz uma amizade muito legal, mas muito triste pela Jade ... Espero que lá fora a gente tenha uma amizade e espero que ela esteja bem", comentou o atleta.

Eslô revelou que está com esperança de que seja um paredão falso, mas que está "bem triste, confusa e com medo". Laís também revelou a tristeza em amanhecer no BBB 22 sem a amiga: "Na hora que abri o olho, a primeira coisa em que pensei foi nela. Queria muito que fosse paredão falso, mas não sei se é, se ela volta amanhã quinta, 10, sexta, 11. É meu sonho que ela voltasse".

Barão da roubadinha?

Lucas Bissoli ganhou o apelido de "Barão da Roubadinha" na edição da última terça, 8. Isso porque o brother tem feito um estoque de produtos que têm na casa e guardado em suas malas.

Nesta quarta, 9, ele repôs o estoque e, após pegar novos frascos, o estudante de medicina mostrou a mala para Eslô, com quem vive um affair, e enquanto se dirigia para o quarto grunge ele comentou: "Você não está preparada para isso ainda".

"Eu quero, vamos ver. Meu Deus, a minha mãe é doida para que eu faça isso. Mas, mainha, eu não estou fazendo porque, primeiro: não cabe nada na minha mala. Quando chegar aí fora, eu dou tudo que é meu para você", disse a sister, ao entrar no cômodo.

"Abre aqui", disse Lucas. Aos risos, Eslô abriu a mala e ficou impressionada com o que viu: "P.. que pariu!". Gustavo logo se aproximou e deu uma olhada na mala do brother.

Propósito do Vyni: tornar o programa mais leve

O BBB 22 ficou conhecido por ser a "edição da paz" e nesta quarta-feira, 9, Vyni revelou que depois do paredão da última terça, 8, ele finalmente descobriu o seu propósito na casa:

"Este é o vídeo mais importante que já gravei desde que cheguei aqui. Estou triste pela saída da Jade, mas tô ao mesmo tempo feliz porque finalmente percebi meu propósito aqui dentro".

O brother comentou que talvez ele não tenha entrado no reality para ser o melhor estrategista, "aquela pessoa que vai montar paredões, organizar voto, combinar voto". "Eu sei que esse não é o meu propósito aqui e eu descobri que meu propósito é tornar o clima mais leve pras pessoas, é alegrar, fazer rir, fazer as pessoas se sentirem bem", falou.

Para o bacharel em direito, esse fato não é menos importante do que ser estrategista e ele acredita que isso pode levá-lo à final: "Estejam comigo esta semana, por favor, porque eu tô sentindo que minha hora tá chegando".

Saudade do que já vivemos?

Na manhã desta quarta-feira, 9, enquanto preparava o café da manhã junto com o Pedro Scooby, Paulo André começou a pensar em Jade. O atleta comentou de fazer uma tapioca, que a influenciadora sempre fazia na casa, e Scooby revelou que não sabia fazer. "Eu sei? Jade me ensinou", falou PA.

O surfista ainda revelou que estava triste porque Paulo André e Jade não passaram a última noite juntos, e o velocista disse que não falou nada para "não forçar a menina a dormir junto". Em seguida, ele lamentou que essa foi a primeira tapioca que ele fez sem Jade: "Minha primeira tapioca sem a Jade".

Assim que Arthur Aguiar entrou na cozinha e começou a conversar com a dupla, ele comentou que PA "estava sofrendo", mas no mesmo instante o atleta negou. "O moleque não dá o braço a torcer", comentou Scooby.

"Eu fiquei triste, poxa? Mas sofrendo é uma palavra", explicou PA. "Tá de boa, mas tá sofrendo. Você gosta da menina!", insistiu o surfista.

Do paredão para o almoço do líder

Um momento de glória na vida de Jessi na casa do BBB. A sister, que foi indicada para o paredão pelo líder Pedro Scooby e está na xepa há sete semanas, foi convidada para desfrutar das delícias do almoço do líder pelo surfista - que a indicou para a berlinda.

Durante o almoço, ele pôde rever um momento de sua liderança e devia fazer uma escolha entre três itens, que escondiam qual trecho ele veria. Dentre as opções estavam: prova do líder, entrada no quarto do líder e formação do paredão.

Assim que sorteou e viram que o momento a ser exibido era o da indicação do paredão, Scooby, Vyni, Eslô e Jessi caíram na risada. "Casos de família mesmo, hein", comentou Eslô. "Mereceu, pô, voltou", afirmou Scooby, enquanto estava abraçado com a sister.

Enquanto assistiam, eles repararam em como o público vê eles na TV. "É assim que o povo vê a gente", comentou Vyni. "Nossa, velho, e a minha cara?", reclamou Jessi.

Com um churrasco, o menu do almoço foi para tirar todo mundo da miséria. "Pão de alho, nossa? Picanha!", vibrou o líder da semana. "Caraca, obrigada, Pedro! Que emoção?", agradeceu Eslovênia.

Paredão com homens do VIP?

Depois de um paredão, nasce uma nova estratégia de jogo. Na academia, Jessi, Linn da Quebrada e Laís começaram a traçar uma nova estratégia e a conversar sobre o jogo.

"Gente, olha a quantidade de mulher que tem aqui: cinco!É gravíssimo isso! Não saiu nenhum homem do camarote", comentou a médica.

Jessi logo sugeriu fazer um paredão apenas com quem está no VIP: Arthur Aguiar, Pedro Scooby, Paulo André e Douglas Silva, e concordaram em não votar nos homens do grupo pipoca.