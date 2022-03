Volks reinventa um ícone e apresenta a Kombi elétrica

Nilton Valentim

Do Diário do Grande ABC



09/03/2022 | 16:26



A Volkswagen apresentou ontem a nova versão de um ícone. Os novos ID. Buzz e ID. Buzz Cargo são inspirados na Kombi, movidos a energia elétrica, com zero emissão de poluentes. Em setembro os veículos começarão a ser vendidos na Europa, com vendas antecipadas a partir de maio. A Volks não informou quando devem vir para o Brasil.

“O ID. Buzz é um ícone genuíno da era elétrica. Um carro que só a Volkswagen pode construir. Na década de 1950, a Kombi representava uma nova sensação de liberdade automotiva, independência e grande emoção. O ID. Buzz carrega esse estilo de vida e o transfere para o nosso tempo: livre de emissões, sustentável, totalmente conectado e agora pronto para o próximo grande capítulo, a direção autônoma”, afirmou Ralf Brandstätter, Presidente e CEO da marca Volkswagen.

Totalmente elétricos, ID. Buzz e ID. Buzz Cargo se baseiam na primeira geração da Kombi original, a T1, e resgatam um dos maiores ícones do design automotivo para a era da mobilidade elétrica. O ID. Buzz também é neutro em emissões de carbono durante o ciclo de vida, desde a fabricação até o transporte. Além disso, o uso de um alto percentual de materiais reciclados e a não-utilização de couro no interior do veículo completam a estratégia sustentável que a Volkswagen quer implementar.

As novas versões da icônica Kombi chegarão ao mercado inicialmente em alguns países europeus em setembro deste ano. As vendas antecipadas devem começar em maio. As unidades europeias serão equipadas com uma bateria de 77 kWh. Ela fornece corrente para um motor elétrico de 204 cv, que movimenta o eixo traseiro. A potência de carga, utilizando corrente alternada (AC) é de 11 kW. Com uma tomada CCS, numa estação de carga rápida de corrente contínua (DC), a potência de carga aumenta para até 170 kW. Carregada dessa maneira, o nível da bateria sobe de 5% para 80% em cerca de 30 minutos. Como acontece com todos os modelos da família ID. da Volkswagen, os novos ID. Buzz e ID. Buzz Cargo são tecnicamente baseados na plataforma modular elétrica (MEB) do Grupo Volkswagen.

No quesito segurança, o ID. Buzz e o ID. Buzz Cargo trazem sistema de alerta local ‘Car2X’, que utiliza sinais de outros veículos e da infraestrutura de transporte para detectar perigos em tempo real. Outros itens presentes são Front Assist e Lane Assist. Com o novo software, novas funções de assistência também estão a caminho. Uma delas é o Travel Assist com Swarm data, que facilita a condução parcialmente autônoma em toda a faixa de velocidade e, pela primeira vez, a mudança de faixa assistida na estrada. Outra novidade é a função de memória para estacionamento autônomo em um ambiente salvo anteriormente.

DEIXOU SAUDADES

A Kombi se despediu das linhas de produção brasileiras em 19 de dezembro de 2013. A perua desembarcou no País em 1950 (importada) e três anos depois começou a ser montada no Brasil e, em 1957, iniciou-se a produção na planta de São Bernardo da Volks. Sendo interrompida 56 anos depois.