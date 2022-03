Sheila Mello dá medalha de melhor ex do mundo para Fernando Scherer

09/03/2022 | 16:10



Fernando Scherer ganhou um super título recentemente! Sheilla Melo, com quem o Xuxa foi casado, decidiu nomear o nadador como o melhor ex do mundo - a indicação rolou durante uma participação do atleta no canal no Youtube da dançarina.

O casal se divorciou em 2018, após oito anos juntos - o fruto dessa união é a Brenda, de oito anos de idade. Durante o bate papo, Fernando explicou que depois da separação eles tiveram que deixar suas diferenças de lado e começar a focar na menina.

- Os dois entendem que fizemos algo em conjunto por amor. E quando separa, mesmo que tenha uma dor ou uma ferida ali na separação, eu tenho que deixar essa ferida para o lado, ela precisa deixar a ferida dela. Ela não pode ser mais o centro do universo, eu não posso ser mais o centro do universo, e o centro do universo se torna a Brenda, declarou.

Porém os assuntos avançam para além do bem estar da menina. Scherer contou que ele e sua ex-mulher continuam compartilhando entre si sobre a vida de cada um - incluindo questões amorosas.

- As nossas conversas, no início, vão em prol da Brenda. E, depois, ela me fala do namorado, qualquer coisa que aconteça. Eu falo dos meus relacionamentos. A gente troca isso com naturalidade.