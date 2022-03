Rafael Vitti comenta possível participação no programa de Tatá Werneck: - Seria divertido, mas fico fugindo

09/03/2022 | 16:10



Como você já sabe, Rafael Vitti é Davi em Além da Ilusão. Por estar interpretando um dos personagens principais da trama, o ator confessou, em entrevista à coluna de Patrícia Kogut, que a responsabilidade é grande, e a vida corrida.

- Estou numa correria, trabalhando de segunda a sábado. O ritmo é insano. Minha filha nem lembra mais que tem pai, tadinha. Acho que preciso levá-la ao trabalho para ela entender. Me sinto devendo muito em casa, para minha filha, para minha família. Mas vou me adaptando. E, como fiquei bastante com a Clarinha durante a pandemia, agora o contraste é muito grande. Acho que ela se acostumou melhor que eu. Eu ainda sofro.

Rafa também aproveitou para falar um pouco de seu personagem e da relação dele com Isadora, papel de Larissa Manoela, e Joaquim, vivido por Danilo Mesquita:

- Ele se envolve em tantas mentiras que tem que estar muito atento. Ele sempre é quase pego. Quanto mais mente, pior. Não sei como o público vai ver isso [o fato de enganar Isadora]. Ele está na corda bamba. Se mete na confusão de bancar o herói, abrindo mão do desejo e da necessidade dele de provar a inocência para salvá-la [das vilanias de Joaquim].

Além de falar sobre o novo papel, Rafa comentou sobre uma possível participação no Lady Night, programa de Tatá Werneck. Lembrando que o ator e a apresentadora são casados e têm uma filha, Clara Maria, de dois anos de idade.

- Não fui até hoje porque tenho uma certa... Não é timidez, mas me sinto meio desconfortável em programas, sem estar num personagem. Não me agrada tanto. E de fato é uma loucura. Tem que estar preparado. Eu ficava com receio, ela sabe. Ela sempre me chama: Rafa, estou querendo você para esta temporada. Estou ponderando. Mas não sei se teria tempo para fazer, por causa das gravações. Seria divertido, mas fico fugindo.