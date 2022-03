Para seguir: conheça 3 influenciadoras com mais de 50 anos

Da Redação, com assessoria

09/03/2022



A terceira idade nem sempre é valorizada pela sociedade. Ainda mais quando o assunto é tecnologia. No entanto, existem influenciadoras com mais de 50 anos que mostram que o sucesso na internet não depende de gênero e, muito menos, da idade. Veja três perfis no Kwai que valem a pena seguir.

Seguindo os passos do neto JP Venâncios, Francisca Pereira do Santos, de 71 anos, alcançou 77 mil fãs em seu perfil Vovó Blogueira, criado há pouco mais de dois meses no Kwai. Ela tomou gosto ao ver o neto gravar vídeos curtos e decidiu fazer o mesmo, mostrando o dia a dia na zona rural em que vive na cidade de São José das Piranhas, na Paraíba.

Francisca conta que recebe muito carinho e apoio principalmente das mulheres que a seguem. “O público fica admirado por ver alguém da minha idade produzindo conteúdos. É muito bom ser uma inspiração para mulheres jovens e adultas. Elas sempre me parabenizam por ser quem eu sou e é por isso que continuo fazendo o que eu faço”, comenta.

A paulistana Coracy Arantes tem 79 anos e ama publicar vídeos relacionados à beleza em seu perfil no Kwai. A vovó decidiu produzir conteúdo após se identificar com a história de uma blogueira, que, assim como ela, tinha depressão e usava as redes sociais como uma forma de lidar com a doença e se distrair.

Com a ajuda do neto, criou seu perfil no aplicativo. Deu tão certo que, hoje, Coracy soma mais de 88 mil seguidores. O público ama ver seus vídeos se maquiando e dançando, o que a tornou uma inspiração para todas as mulheres. “Fico muito feliz por influenciar colegas de todas as idades e creio que todas têm espaço nas redes sociais. Os idosos com certeza devem entrar e participar mais nas plataformas.”

Celimar Bandeira Drosdosqui, 57 anos, se tornou um sucesso no Kwai ao lado do filho, Marcelo, com o perfil CelieCelo. Com muito humor, carisma e espontaneidade, o conteúdo da dupla, inspirados nos clássicos da comédia, como Os Trapalhões e Tiririca, já conquistou mais de 648 mil seguidores.

No começo, Celi teve que lidar com o preconceito das pessoas dizendo que mulheres na idade dela deveriam estar tricotando. Mas logo ela virou referência não só para o público mais velho, como também para os jovens. “Enquanto o coração estiver batendo, temos que aproveitar a vida. O importante é ser feliz. Tenho muito orgulho por poder transmitir esta mensagem para todos”, conclui.