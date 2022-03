Jandrei está livre da covid-19, mas Volpi será o titular contra o Palmeiras

09/03/2022 | 15:40



Jandrei foi a novidade do treino do São Paulo, nesta quarta-feira, véspera do clássico com o Palmeiras previsto para esta quinta, 20h30, no Morumbi, em duelo atrasado da quarta rodada do Campeonato Paulista. Mas como o protocolo da Federação Paulista de Futebol exige dez dias de afastamento, o titular da meta são-paulina mais uma vez será Volpi, assim como foi frente ao Corinthians, no sábado.

Outro que não poderá ser utilizado por Rogério Ceni com o volante uruguaio Gabriel, que sofreu um estiramento muscular na panturrilha da perna esquerda. Igor Vinicius, também com problema muscular, mas na coxa direita, é outro que continua em tratamento.

Com isso, Ceni deve mandar a campo para o clássico: iago Volpi; Rafinha, Diego Costa, Arboleda e Léo (Reinaldo); Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Igor Gomes (Nikão) e Gabriel Sara; Calleri e Eder (Rigoni).

O São Paulo lidera o Grupo B com 17 pontos, dois a mais que o São Bernardo. A Ferroviária soma dez, enquanto o Novorizontino, com apenas três, é a primeira equipe rebaixada para a Série A2 em 2023. A equipe de Rogério Ceni soma cinco vitórias, duas derrotas e dois empates no Paulistão.